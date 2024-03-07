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Милан - Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Милан - Славия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Милан - Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa/AC Milan

Новина українською

"Такие матчи - праздники для меня и для "Славии", - заявил Индржих Трпишовски. "Я счастлив, что достиг матчей на "Сан Сиро" против "Интера" и "Милана". Значит ли это, что пражане приедут лишь для впечатлений? Отнюдь нет. Они уже набрались опыта, за последние шесть лет трижды играли в четвертьфиналах Еврокубков. Так что расслабляться гранду нельзя.

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Матч Лиги Европы состоится в четверг, седьмого марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

7 марта. 22:00. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Славия" Прага

Главный арбитр: Халиль Умут Мелер (Турция)

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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