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Милан - Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Милан - Славия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa/AC Milan
"Такие матчи - праздники для меня и для "Славии", - заявил Индржих Трпишовски. "Я счастлив, что достиг матчей на "Сан Сиро" против "Интера" и "Милана". Значит ли это, что пражане приедут лишь для впечатлений? Отнюдь нет. Они уже набрались опыта, за последние шесть лет трижды играли в четвертьфиналах Еврокубков. Так что расслабляться гранду нельзя.
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Матч Лиги Европы состоится в четверг, седьмого марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
7 марта. 22:00. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Славия" Прага
Главный арбитр: Халиль Умут Мелер (Турция)
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