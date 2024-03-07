ЛЕ. Спарта Прага - Ливерпуль 1:5. Класс сделал свое

1/8 финала Лиги Европы. Первый матч

07.03.2024. "epet ARENA" (Прага)

Главный арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

"Спарта" Прага - "Ливерпуль" 1:5

"Спарта" Прага: Виндаль-Йенсен - Крейчи, Витик, Серенсен (Ринеш 43) - Зелени, Кайринен (Карабец 74), Сольбаккен, Пресиадо - Гараслин (Лачи 65), Кухта (Олатунджи 75), Бирманчевич (Туци 75)

"Ливерпуль": Келлехер - Робертсон, Конате (Ван Дейк 51), Кванса, Гомес (Брэдли 46) - Маккалистер (Кларк 65), Эндо, Эллиотт - Диас (Салах 74), Гакпо, Нуньес (Собослай 51)

Голы: Брэдли 46 (автогол) - Макаллистер 6 (пен), Нуньес 25, 45+3, Диас 53, Собослай 90+4

Предупреждения: Крейчи 62, Зелени 74

We take a lead back to Anfield ???? pic.twitter.com/GiMYtdJJz7 — Liverpool FC (@LFC) March 7, 2024

С первого взгляда "Ливерпуль" выглядел бескомпромиссным фаворитом в противостоянии с пражской "Спартой". Однако, если немного подробнее разобраться в ситуации, рассмотреть положение команд, то начинаешь уже мечтать о хотя бы каком-то успехе "Спарты". Почему? Потому что команда лидирует в чемпионате Чехии, почти не проигрывает, а дома вообще имеет 0 поражений в сезоне. К тому же, английский гранд проводит ротацию состава. Но эти надежды были быстро разбиты после начала игры.

На 5-й минуте в ворота чехов назначили пенальти. Все справедливо. Серенсен опрометчиво сыграл с соперником, из-за чего тот упал. 11-метровый уверенно реализовал Макаллистер. Ради справедливости стоит отметить, что гол не ударил по "Спарте". Чехи, как ничего и не произошло, дерзко, на правах хозяев, организовывали свои атаки. На 18-20-х минутах эта команда серьезно побеспокоила защитников и Келлехера. Но забить не удалось. Зато продолжало везти "Ливерпулю". Нуньес удвоил преимущество роскошным ударом из-за пределов штрафной площадки. Это был 1000-й гол "Ливерпуля" за период пребывания Юргена Клоппа на посту главного тренера.

We've now scored 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ goals under the boss ❤️⚽ pic.twitter.com/voC2vjpNjj — Liverpool FC (@LFC) March 7, 2024

"Спарта" продолжала удивлять. Правда, не в очень хорошем смысле. Болельщики схватились за головы, когда увидели как чехи снова упустили прекрасную возможность для взятия ворот. На этот раз Бирманчевич мог закатывать мяч в пустые ворота, но не сориентировался, а также запутался в ногах и кожаном. Словом, если не забиваешь такому клубу как "Ливерпуль" с нескольких хороших попыток, то о чем речь? Здесь каждый удар может быть на вес золота. Голкипер "Спарты" не только вынимал мячи из ворот. Были и сейвы. Вот например в конце тайма отразил опасный удар Гакпо. В компенсированное время Нуньес снова показал магию. Этот гол с пределов штрафной лишь окончательно доказал, что мастерство футболистов "Ливерпуля" и "Спарты" - несравнимо. И именно оно является решающим в этой встрече.

Второй тайм начался неожиданно. Чехи удачно выбежали в контратаку, прострелили с фланга в центр площадки, а там Брэдли помог вколотить его в ворота. Автогол. Обе команды играли на радость болельщикам. Встречные атаки, моменты, много голов - что еще надо? Конечно, фаны "Спарты" удовольствия имели меньше.

Жаль только, что не было интриги. Со временем мерсисайдцы забили четвертый гол и успокоились. Юрген Клопп выполнял нужные замены перед игрой с "Манчестер Сити" в воскресенье. Мы даже увидели выход на поле Мо Салаха, который вернулся после травмы. Коуч "Спарты" тоже пытался что-то изменить, выпуская свежих игроков, но это ничего не дало.

"Ливерпуль" не показал эталонной игры. Они тоже ошибались, давали возможность бить сопернику по воротам... Однако, класс английского лидера перевесил чешского лидера. "Спарта" проигрывает первый матч на родном стадионе в текущем сезоне. Здесь они сыграли вничью с "Рейнджерсом", одолели "Бетис" и "Галатасарай". А вот с командой Клоппа ничего сделать не сумели. 1:5 - ответный матч в Ливерпуле станет, увы, формальностью.