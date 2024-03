ЛЕ. Спарта Прага - Ливерпуль 1:5. Класс сделал свое

1/8 финала Лиги Европы. Первый матч

07.03.2024. "epet ARENA" (Прага)

Главный арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

"Спарта" Прага - "Ливерпуль" 1:5

"Спарта" Прага: Виндаль-Йенсен - Крейчи, Витик, Серенсен (Ринеш 43) - Зелени, Кайринен (Карабец 74), Сольбаккен, Пресиадо - Гараслин (Лачи 65), Кухта (Олатунджи 75), Бирманчевич (Туци 75)

"Ливерпуль": Келлехер - Робертсон, Конате (Ван Дейк 51), Кванса, Гомес (Брэдли 46) - Маккалистер (Кларк 65), Эндо, Эллиотт - Диас (Салах 74), Гакпо, Нуньес (Собослай 51)

Голы: Брэдли 46 (автогол) - Макаллистер 6 (пен), Нуньес 25, 45+3, Диас 53, Собослай 90+4

Предупреждения: Крейчи 62, Зелени 74

