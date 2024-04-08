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Марсель и Бенфика обратились к полиции с просьбой разрешить болельщикам посетить матч ЛЕ

Лига Европы
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Футбол - это источник эмоций и единения (с)

Марсель и Бенфика обратились к полиции с просьбой разрешить болельщикам посетить матч ЛЕ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Футбольные клубы "Олимпик Марсель" и "Бенфика" обратились к властям Франции и Португалии с просьбой разрешить присутствие фанатов обеих команд на четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Оба клуба подчеркнули, что поддерживают связь с УЕФА и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности во время матча.

"Футбол - это источник эмоций и единения, который теряет смысл без присутствия фанатов, ведь именно они являются сердцем этого вида спорта", - говорится в заявлении клубов.

Префектура полиции Буш-дю-Рон запретила въезд в Марсель фанатам "Бенфики". Они считают, что матч является опасным из-за агрессивно настроенных болельщиков. Поэтому португальские власти решили ответить тем же запретом.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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