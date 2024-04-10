Не Особенный, но Умный и Честный. Даниэле Де Росси освободил Рому от кандалов Моуриньо

Даниэле Де Росси начал каденцию в "Роме" блестяще. В 11-ти матчах лиги с ним команда набрала 26 очков, забила 24 мяча и уступает по обоим показателям за этот период лишь "Интеру". Впервые за пять матчей забила в Римском дерби, впервые за пять выиграла его. Все в восхищении. Но задачи все еще сложны. Способен ли ДДР выполнить их?

Контраст с Моуриньо

Эксперт CBS Нико Кантор: "Игроки "Ромы" с Жозе Моуриньо были слишком долго узниками, закованными в кандалы". Андреа Ди Каро из Gazzetta dello Sport: "Невозможно сделать больше, чем сделал Де Росси. Он взял депрессивную "Рому" и вытащил ее с девятого места в борьбу за зону Лиги Чемпионов".

"Де Росси - как дополнительный капитан на скамье запасных. Как дополнительный игрок. Он придает нам много сил", - говорит защитник команды Анхелиньо.

Легенда "Ромы" Бруно Конти: "Для меня Даниэле был всегда тренером на поле благодаря своему тактическому уму и принятию решений. Когда я видел игру Карло Анчелотти, я чувствовал точно так же. Даниэле также замечательный человек. С ним никогда не скучно. И он готов ко всему".

"Сейчас побеждает "Рома", команда, " - говорит Збигнев Бонек. "Ранее лишь Моуриньо побеждал, а в поражении были виноваты лишь игроки. И "Рома" сейчас играет в настоящий футбол, которого ранее не было. Де Росси может стать ее Алексом Фергюсоном".

"Он сразу же понял многие проблемы здесь и решил их: от руководства командой до индивидуальной мотивации. Он вселил в игроков уверенность в себе. Он и на поле был тренером. Он знает, как изменять игру, видит ее, подробно изучает соперников. Он не Особенный, но он Умный. Ум - его главное качество", - говорит Фабио Капелло.

О его уме и характере говорят все, кто знает его. Говорят о новой энергии, новом энтузиазме, который привнес в команду, также о порядке и спокойствии.

Его "волки" - единственные с октября, кто забил лидеру лиги "Интеру" два мяча. Хотя и проиграли ему. Это поражение пока единственное в лиге в каденции Де Росси. Было еще и 0:1 в Брайтоне в Лиге Европы, но это после 4:0 дома над командой своего друга Роберто Де Дзерби, у которого, как Даниэле признался, он давно брал тренерские конспекты.

После Моуриньо с постоянными ссорами, жалобами на судейство и руководство клуба, атаками на своих игроков вплоть до обвинений в предательстве и исключений из команды, отношение Де Росси кажется не только глотком, а целой атмосферой свежего воздуха.

Как и результаты в лиге, ведь Моур там бил антирекорды клуба 21-го (в нынешнем сезоне), а то и 29-ти (за всю каденцию) лет. Де Росси же сразу стал первым тренером команды с 1929-го года, начавшим каденцию посреди сезона в Серии А с трех побед подряд.

С Моуриньо на выезде в первых десяти матчах лиги в сезоне были одержаны лишь две победы при шести поражениях. Де Росси одержал три уже в своих первых трех, а далее дважды сыграл вничью.

Владельцам клуба - семье Фридкиных - надоели и результаты, и постоянные жалобы и скандалы Моура, которые считали необоснованными и вредящими репутации и спокойствию клуба. А поведение нынешнего тренера им очень нравится. Энтузиазм, но скромность и трезвая оценка ситуации. Джентльменское поведение.

Моуриньо принес команде первый трофей с 2008-го года, первый Еврокубок УЕФА в истории - Лигу Конференций. Также финал Лиги Европы. Также привлек Пауло Дибалу, Ромелу Лукаку. Вернул болельщиков на трибуны, выкупивших все билеты на домашние матчи 35 раз подряд. Болельщики его обожают. Его увольнение встретили с яростью.

Единственным, кто мог отвести гнев фанов от Фридкиных, был Де Росси. Во многом потому его и назначили. И он сразу же отвел. И сразу же привнес позитив, светлое мышление в команду и весь клуб.

Моуриньо заявлял, что у него нет команды на зону Лиги Чемпионов. Де Росси уверяет, что есть. Моуриньо заявлял, что без Дибалы и Лукаку его команда не способна построить никакую игру. Де Росси никогда никого не выделяет и не принижает. И справляется без Лукаку, забившего лишь четыре мяча в 14-ти матчах с ним.

Он реанимировал капитана Лоренцо Пеллегрини. Тот ссорился с Моуриньо, вылетал из стартового состава, забил в сезоне во всех турнирах лишь трижды с одним ассистом. После назначения Де Росси забил уже шесть раз с тремя ассистами. И заявляет, что Даниэле идеален для него, поскольку предоставляет ему свободу действий.

Тактик и мотиватор

Они успели поиграть вместе, и это явно благотворно влияет. Вообще, молодость Де Росси, завершившего карьеру игрока лишь в 2020-ом году, приближает его к игрокам. Форвард команды Тэмми Абрахам заявляет, что ДДР - все еще игрок внутри, и это очень важно для игроков. При этом статус легенды клуба и его харизма позволяют поддерживать авторитет.

Вряд ли он так быстро адаптировался бы в любом другом клубе. Но "Рома" течет у него в венах, он знает о ней все. Даже в последние годы приходил на матчи, причем иногда инкогнито. Он не может жить без "Ромы", готов отдать за нее все. И это чувствуют все в клубе. И этим заражаются все.

Он признает, что уже не раз хотел прыгнуть на забор и праздновать с болельщиками. "Хотя не факт, что я сейчас способен сделать это физически". При этом стоит ногами на земле во всех смыслах. После победы в дерби большей частью говорил о... предыдущем матче против "Лечче", в котором команда не победила (0:0) и играла плохо.

Причем он говорил вовсе не об отсутствии в Лечче Дибалы и Пеллегрини. "Нам не хватало огня борьбы, потому что тренер не сумел разжечь его. Я был зол на себя. Мы должны играть с духом дерби не только дерби, но и против таких как "Лечче".

Он прям и честен. "Я ненавижу фальшиво скромных людей, говорящих, что сделали не они, а другие, а на самом деле верящих, что они всегда лучше других". Он снял с игры Дина Хюйсена после празднования гола тем перед болельщиками соперника с пальцем на губах. Говоря, что требует от подопечных уважать соперников и их болельщиков.

"Команда не должна пьянеть от радости от успехов, иначе я делаю все неправильно".

"Здесь уже была сильная команда, иначе бы не играла в финалах двух Еврокубков. Я стараюсь быть прямым с игроками, относиться к ним прежде всего как к людям, но и честно говорить, если мне что-то не нравится. Я требую усилия, работу без мяча, борьбу по принципу "если ранить одного, вся команда кровоточит".

"Мы должны доминировать в игре и также уметь выигрывать решающие моменты. Игра состоит из десятков единоборств, когда ты с мячом и когда без. Вот и весь футбол, а остальное - просто философия. И если мои игроки не в форме, не в состоянии выиграть эти единоборства - значит, я виноват как тренер".

И он не только мотиватор. Он изменил игру команды, ее стиль. Сразу же заявил, что хочет видеть более активный, интенсивный и комбинационный футбол. И "Рома" сразу же заиграла так. Хотя с Моуриньо казалась, что ни во что, кроме "бей-беги" и "автобуса", играть не способна.

Моур также заявлял, что этот состав способен играть лишь со схемой в три центральных защитника. Де Росси сразу же изменил ее на 4-3-3, и она сразу же прижилась. Настолько, что, когда перешел временно назад на 3-5-2, команда заиграла гораздо хуже. Сам Даниэле заявил, что она уже отторгает ту схему как организм - пересаженный орган.

Он очень любит баскетбол и американский футбол и пытается применять некоторые нюансы оттуда. Особенно - при стандартных положениях.

Моуриньо обвинял игроков в отсутствии характера и взрослости. Оставил подаренный ими перстень победителя Лиги Конференций в шкафчике Пеллегрини с надписью: "Когда станете мужчинами, вернете мне его". С Де Росси игроки молча работают и проявляют характер. Как в дерби. Как в Лиге Европы, где одержали первую победу "Ромы" в серии пенальти за 41 год.

Нынешняя "Рома" не всегда играет хорошо, ровно и сбалансированно. Но умеет выгрызать. В последних шести матчах лиги лишь однажды побеждала с разницей более одного мяча, еще трижды - с разницей в один и дважды сыграла вничью. Причем ничьи добыла в гостях при плохой игре. У "Фиорентины" выцарапала ее на 95-ой минуте.

Результаты последних ее трех матчей - 1:0, 0:0, 1:0. А до этого с Даниэле ведь были и 4:1, и 3:2, и 3:0, и 4:0. И не всегда с хорошей игрой. До 10:27 по ударам по воротам в Лечче были 3:18 в первом тайме в Фрозиноне, но 3:0 по голам в конце матча, 3:10 в первом тайме дома против "Торино", но 3:2 по голам в конце.

"Я тренирую замечательных футболистов, так что они могут прикрыть часть моих ошибок". Когда Моуриньо говорил так? "Дибала? Я играл 20 лет с Тотти, и никто не говорил ему, где он должен играть. Мы должны воспользоваться огромным талантом Пауло. Ему нужна свобода на поле".

"Нам немного удалось сбросить привычный фатализм "Ромы", избавиться от заявлений вроде "мы никогда не познаем радость", которые болельщики "Ромы" повторяют десятилетиями. Мы не гадкие утята. И мы способны перевернуть страницу. Нам нужно уважать соперников, но и быть немного наглыми и даже высокомерными. Нужно найти баланс".

"Впереди еще долгий путь; мы можем и добавить, и разрушить все".

Бороться как умеет

"Я долго шутил, что больше всего жалею о том, что у меня была лишь одна карьера в "Роме". Теперь, похоже, мне дается вторая". Кто как не Де Росси заслуживает еще одну?

Правда, контракт у него лишь до лета. И всегда живы опасения, что его успех временный, что с тремя ужасными месяцами в СПАЛ в Серии Б и работой помощником главного в сборной на Евро (пусть и победном) он еще слишком молод и неопытен. Что лишь мотиватор и выезжает на волне контраста с надоевшим Моуриньо, которая скоро спадет.

В конце концов, выход "Ромы" в Лигу Чемпионов после пяти сезонов вне ее отнюдь не обеспечен, и борьба за него в разгаре. А в четвертьфинале Лиги Европы в четверг ожидает "Милан". До окончания сезона ощущения и вердикты могут кардинально измениться. Но бороться и тяжело работать Даниэле будет. Как всегда умел.

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