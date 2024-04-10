Бенфика – Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лига Европы

"Бенфика" на выходных проиграла один из ключевых матчей сезона, уступив прямому конкуренту за титул из "Спортинга" (2:1). Было обидно пропустить решающий гол в компенсированное время, но и ничья существенно не улучшала шансы на титул. Теперь их нет и вовсе – подопечные Рогер Шмидта уступают конкуренту 4 очка за 7 туров до финиша, плюс соперник имеет матч в запасе. "Марсель" на самом деле ещё более кризисный, чем "Бенфика". "Олимпик" подойдет к 1/4 ЛЕ с 4 поражениями подряд за спиной. Это будет важный матч для Анатолия Трубина.

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Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Бенфикой" и "Марселем" состоится в четверг, 11 апреля в 22:00. Смотрите прямую видеотрансляция матча на телеканале Megogo Футбол 5.

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Бенфіка - Марсель Смотреть трансляцию