Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против Аталанты

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем Лиги Европы против "Аталанты".

"Очевидно, что мы не будем спешить. Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота тренировались вместе в течение нескольких недель. Они много занимаются, но вчера выглядели очень хорошо.

С Алиссоном, будет иначе. Мы посмотрим, как у него дела, но он вернулся к тренировкам".