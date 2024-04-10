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Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против Аталанты

Лига Европы

Клопп рассказал о предстоящем матче ЛЕ

Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против Аталанты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем Лиги Европы против "Аталанты".

"Очевидно, что мы не будем спешить. Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота тренировались вместе в течение нескольких недель. Они много занимаются, но вчера выглядели очень хорошо.

С Алиссоном, будет иначе. Мы посмотрим, как у него дела, но он вернулся к тренировкам".

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"Да, они нам нужны, но они нужны нам в лучшей форме и в ритме", - добавил Клопп.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Аталанта" состоится 11 апреля. Начало - в 22:00.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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