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Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против Аталанты
Клопп рассказал о предстоящем матче ЛЕ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем Лиги Европы против "Аталанты".
"Очевидно, что мы не будем спешить. Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота тренировались вместе в течение нескольких недель. Они много занимаются, но вчера выглядели очень хорошо.
С Алиссоном, будет иначе. Мы посмотрим, как у него дела, но он вернулся к тренировкам".
"Да, они нам нужны, но они нужны нам в лучшей форме и в ритме", - добавил Клопп.
Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Аталанта" состоится 11 апреля. Начало - в 22:00.
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