Байер – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Европейский клубный сезон постепенно уже близится к завершению, а "Байер" ни одной игры так и не проиграл. Чемпионство уже почти обеспечено, потому тренерский штаб может сосредоточиться на выступлениях в Лиге Европы. Лондонцы играют не слишком удачно и выиграли всего одну игру из последних четырех. Тем не менее, еврокубки – это хороший шанс проявить себя в нынешнем сезоне.

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Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Байером" и "Вест Хэмом" состоится в четверг, 11 апреля в 22:00. Смотрите прямую видеотрансляцию матча на телеканале Megogo Футбол 4.