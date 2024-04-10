Де Росси: Мы хорошо знаем, насколько сильны игроки Милана

Даниэле Де Росси, главный тренер "Ромы", рассказал о соперниках в четвертьфинале Лиги Европы.

"Мы хорошо знаем, насколько сильны игроки "Милана". Они могут нанести вред любому, не только нам".

"Самая большая опасность "Милана" - это их качество. Я знаю Стефано Пиоли много лет. Я вижу, как он совершенствуется и развивается. Его "Милан" играет гармонично, и после нескольких тяжелых недель они снова в форме. Но мы должны попытаться вернуть игру в направлении, которое им не нравится", - добавил Де Росси.