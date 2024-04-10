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Де Росси: Мы хорошо знаем, насколько сильны игроки Милана

Лига Европы
Обновлено

Специалист прокомментировал матч четвертьфинала ЛЕ

Де Росси: Мы хорошо знаем, насколько сильны игроки Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Даниэле Де Росси, главный тренер "Ромы", рассказал о соперниках в четвертьфинале Лиги Европы.

"Мы хорошо знаем, насколько сильны игроки "Милана". Они могут нанести вред любому, не только нам".

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"Самая большая опасность "Милана" - это их качество. Я знаю Стефано Пиоли много лет. Я вижу, как он совершенствуется и развивается. Его "Милан" играет гармонично, и после нескольких тяжелых недель они снова в форме. Но мы должны попытаться вернуть игру в направлении, которое им не нравится", - добавил Де Росси.

Напомним, что поединок "Милан" - "Рома" состоится завтра, 11 апреля. Начало - в 22:00.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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