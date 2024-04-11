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Байер - Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Байер - Вест Хэм: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Баєр
11 апреля на "Бай-Арене" пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором "Байер" будет принимать "Вест Хэм". Поединок начнется в 22.00. Ожидаем интересного и интригующего противостояния, в котором фаворитами считаются хозяева.
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"Байер" действительно проводит уникальный сезон. Подопечные Хаби Алонсо не проигрывают и собираются продолжить эту беспроигрышную серию. "Вест Хэм" пока занимает седьмое место в АПЛ, но может даже вылететь из топ-10. Соперники между собой уже играли контрольный матч. В августе прошлого года "Байер" победил 4:0.
Лига Европы
1/4 финала. Первый матч
11 апреля, 22:00. "Бай-Арена" (Леверкузен)
"Байер" - "Вест Хэм"
Трансляция - Мегого Футбол-4
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