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Мойес об отсутствии Боуэна на матч с Байером: пока мы не уверены, когда он может вернуться

Лига Европы

Молотобойцы будут играть в Германии без ключевого игрока

Мойес об отсутствии Боуэна на матч с Байером: пока мы не уверены, когда он может вернуться

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Вест Хэм" сыграет в четверг с "Байером" в Лиге Европы. Команда Дэвида Мойеса поехала в Германию без Альфонсо Ареоля, Эдсона Альвареса и Джаррода Боуэна. Тренер молотобойцев отметил, что потеря англичанина будет достаточно ощутимой в таком поединке.

"Джаррода нет с нами. У него травма, и он не сможет сыграть завтра вечером [пресс-конференция состоялась вчера - Прим. ред.]. Сейчас мы не уверены, когда он может вернуться. Джаррода всегда будет не хватать, потому что это парень, который сыграл важную роль в памятных для нас играх, особенно в финале Лиги Конференции прошлого года. Впрочем, такие вещи случаются в футболе и у нас есть игроки, которые готовы прийти и попробовать выполнить работу для нас", - заявил Мойес перед игрой с "Байером".

Добавим, что Джаррод Боуэн в этом сезоне провел 40 поединков, где отметился 19 голами и 8 передачами.

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Дэвид Мойес Лига Европы Байер (Леверкузен) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Джаррод Боуэн
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Источник:
Вест Гем
Опубликовал: Александр Гресь
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