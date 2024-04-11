Гасперини о матче на Энфилде: всегда трогательно приезжать сюда, на один из красивейших стадионов Европы

В четвертьфинале Лиги Европы "Аталанта" встретится на выезде с "Ливерпулем". Тренер итальянцев Джан Пьеро Гасперини говорит, что сегодня он прочувствует атмосферу "Энфилда" на полную.

"Всегда трогательно приезжать сюда, на один из самых красивых стадионов Европы. В прошлый раз не было толпы, и это было очень жаль, теперь мы увидим настоящий "Энфилд". Не думаю, они никогда не будут отвлекаться (между чемпионской гонкой в АПЛ и Лигой Европы). Даже если они меняют какие-то элементы, они всегда играют непрерывно, с вниманием и интенсивностью. Это их ритм. У него (Клоппа) есть точная идентичность, еще с дортмундской "Боруссии". Затем здесь, в "Ливерпуле", он определил целую эпоху. У них другие возможности, чем у нас. "Аталанта" должна продавать, чтобы омолодиться и снова себя проявить", - заявил перед игрой Гасперини.

Добавим, что победитель этого двухматчевого противостояния в полуфинале встретится с победителем пары "Бенфика"-"Марсель"