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Гасперини о матче на Энфилде: всегда трогательно приезжать сюда, на один из красивейших стадионов Европы
И приятная вывеска сегодняшней игры
Getty Images/Global Images Ukraine
В четвертьфинале Лиги Европы "Аталанта" встретится на выезде с "Ливерпулем". Тренер итальянцев Джан Пьеро Гасперини говорит, что сегодня он прочувствует атмосферу "Энфилда" на полную.
"Всегда трогательно приезжать сюда, на один из самых красивых стадионов Европы. В прошлый раз не было толпы, и это было очень жаль, теперь мы увидим настоящий "Энфилд". Не думаю, они никогда не будут отвлекаться (между чемпионской гонкой в АПЛ и Лигой Европы). Даже если они меняют какие-то элементы, они всегда играют непрерывно, с вниманием и интенсивностью. Это их ритм. У него (Клоппа) есть точная идентичность, еще с дортмундской "Боруссии". Затем здесь, в "Ливерпуле", он определил целую эпоху. У них другие возможности, чем у нас. "Аталанта" должна продавать, чтобы омолодиться и снова себя проявить", - заявил перед игрой Гасперини.
Добавим, что победитель этого двухматчевого противостояния в полуфинале встретится с победителем пары "Бенфика"-"Марсель"
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