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ЛЕ. Бенфика – Марсель 2:1. Обамеянг оставляет Олимпик в игре
Обамеянг огорчает очередного горняка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лиге Европы, 1/4 финала. Первая игра
Лиссабон, Эштадиу да Луш
Бенфика – Марсель 2:1
Голы: Рафа Силва 16, Ди Мария 52 – Обамеянг 67
Для обоих сегодняшних соперников ЛЕ стала последним шансом исправить сезон. "Бенфика" за последнюю неделю уступила "Спортингу" сначала дорогу в финал Кубка, а затем и отдала чемпионский титул. В то же время "Марсель" капитально провалился на внутренней арене ещё давным давно. А глоток свежего воздуха после назначения Жана-Луи Гассе исчерпал себя после 5 побед в стартовых 5 матчах – к этой игре "Олимпик" подходил уже с серией из 4 поражений во всех турнирах.
Из плюсов для нейтрального зрителя: у оппонентов в этом сезоне столько проблем, что никакими перестраховками их не замаскируешь. А чем больше ошибок, тем больше возможностей. Хотя у "Марселя" до перерыва был один несчастный удар по воротам. Мбемба пробил в сторону углового флажка после корнера с противоположного фланга. Также была неплохая попытка розыгрыша углового в дебюте, но Эурснес прочитал замысел оппонентов и нейтрализовал угрозу.
При этом гости так мало создавали вовсе не потому, что заперлись у своих ворот. Как раз наоборот. "Марсель" довольно агрессивно прессинговал и пытался создавать возможности для быстрых выпадов Обамеянга. Но вместо этого подопечные Гассе сами подставлялись под контратаки, так как их давление не выдерживало никакой критики. "Бенфика" могла создать и более, чем их три острейшие выпада, но хватило и них.
В первом всё сделал Рафа Силва. Блестящей передачей на Нереса между линий запустил атаку. Экс-горняк здорово придержал мяч, продлил на Тенгстедта, который ассистировал прибежавшему завершать Силву точно в угол. Также была роскошная разрезающая от Невеша на Тенгстедта, который опасно простреливал вдоль вратарской. Ну и напоследок Невеш приложился издали.
"Марселю" удалось переломить игру после перерыва. Вместо выпадов на их ворота соперники просто стали размениваться атаками на скорости. В дебюте половины Луис Энрике вбегал в штрафную наносить первый опасный удар гостей за матч. Но выстрел бразильца заблокировали, и в два паса Ди Мария уже рвался вперёд на оперативном просторе. Простая стенка с Нересом, и Анхель легко удвоил перевес хозяев.
Перевес "Бенфики" был вполне заслуженным, но они не были бы собой, если бы сами не придумали себе проблемы. Сначала невынужденная потеря в центре поля, а затем ужасная ошибка распиаренного Антониу Силву, который не попал по мячу, позволив Обамеянгу выйти на Трубина и сократить отставание. Этот удар был первым в створ ворот Лунина. Следующего пришлось ждать до препоследней секунды поединка, когда украинца проверили дальним ударом прямо по центру ворот. 2:1.
Бенфика: Трубин – Ба, Отаменди, Антониу Силва, Эурснес – Флорентину, Жоау Невеш – Ди Мария, Рафа Силва, Нерес (Жоау Мариу, 71) – Тенгстедт (Маркос Леонардо, 71)
Марсель: Лопес – Мбемба (Согло, 68), Жиго, Балерди, Мерлен (Ндиай, 45) – Кондогбия, Верету, Харит – Луис Энрике, Обамеянг – Мумбанья (Унаи, 53)
Предупреждение: Нерес 18
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