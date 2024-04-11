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Лига Европы. Ливерпуль – Аталанта 0:3. Шокированный Энфилд

Лига Европы
Обновлено

Такого на домашнем стадионе "мерсисайдцев" не было давно

Лига Европы. Ливерпуль – Аталанта 0:3. Шокированный Энфилд

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы

1/4 финала, первый матч

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Халил Меллер (Турция)

"Ливерпуль" - "Аталанта" 0:3

Голы: Скамакка 38, 60, Пашалыч 83

Ливерпуль: Келлехер – Гомес, Каонате, ван Дейк, Цимикас (Робертсон 46) – Джонс (Собослай 46), Эндо (Жота 76), Макаллистер – Эллиот (Салах 46), Нуньес (Диас 60), Гакпо

Аталанта: Муссо – де Рон, Дьимсити, Гин – Дзаппакоста, Пашалыч, Эдерсон, Руджери – Копмайнерс – Скамакка, де Кетеларе (Миранчук 89)

Предупреждения: Гин 25, Руджери 77

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Комментарии
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Romerik (YNWA)
12.04.2024 в 00:26
Попливли...ой попливли після МЮ, як студенти через Тису Пам'ятаю, я давав тоді проти барси кілька мізерних відсотків на камбек, але зараз не вірю в принципі. Тут потрібно кидати все на АПЛ...
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Комментарии 2
Romerik (YNWA)
12.04.2024 в 00:26
Попливли...ой попливли після МЮ, як студенти через Тису Пам'ятаю, я давав тоді проти барси кілька мізерних відсотків на камбек, але зараз не вірю в принципі. Тут потрібно кидати все на АПЛ...
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okolegko (Київ)
11.04.2024 в 23:59
Що це було? Мабуть, НЛО. Не дивився, тому аналізувати не буду
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