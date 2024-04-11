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Лига Европы. Ливерпуль – Аталанта 0:3. Шокированный Энфилд
Такого на домашнем стадионе "мерсисайдцев" не было давно
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы
1/4 финала, первый матч
"Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Халил Меллер (Турция)
"Ливерпуль" - "Аталанта" 0:3
Голы: Скамакка 38, 60, Пашалыч 83
Ливерпуль: Келлехер – Гомес, Каонате, ван Дейк, Цимикас (Робертсон 46) – Джонс (Собослай 46), Эндо (Жота 76), Макаллистер – Эллиот (Салах 46), Нуньес (Диас 60), Гакпо
Аталанта: Муссо – де Рон, Дьимсити, Гин – Дзаппакоста, Пашалыч, Эдерсон, Руджери – Копмайнерс – Скамакка, де Кетеларе (Миранчук 89)
Предупреждения: Гин 25, Руджери 77
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