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Милан - Рома 0:1. Обзор матча и видео голов (гола)
Результат итальянского полуфинала Лиги Европы
Sempre Milan
"Милан" на "Сан Сиро" принимал "Рому" в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Миланцы проиграли со счетом 0:1. Ответный матч состоится 18 апреля.
Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Лиги Европы "Милан" - "Рома".
Милан. "Сан Сиро".
"Милан" - "Рома" 0:1
Гол: Джанлука Манчини (17')
Напомним, что "россонери" находятся на 2 строчке в турнирной таблице Серии А. В своем активе имеют 68 баллов и отстают от "Интера" на 14 пунктов
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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