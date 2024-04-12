Милан - Рома 0:1. Обзор матча и видео голов (гола)

"Милан" на "Сан Сиро" принимал "Рому" в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Миланцы проиграли со счетом 0:1. Ответный матч состоится 18 апреля.

Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Лиги Европы "Милан" - "Рома".

Милан. "Сан Сиро".

"Милан" - "Рома" 0:1

Гол: Джанлука Манчини (17')

Напомним, что "россонери" находятся на 2 строчке в турнирной таблице Серии А. В своем активе имеют 68 баллов и отстают от "Интера" на 14 пунктов