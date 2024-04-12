  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Милан - Рома 0:1. Обзор матча и видео голов (гола)
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан - Рома 0:1. Обзор матча и видео голов (гола)

Лига Европы
Обновлено

Результат итальянского полуфинала Лиги Европы

Милан - Рома 0:1. Обзор матча и видео голов (гола)

Sempre Milan

Новина українською

"Милан" на "Сан Сиро" принимал "Рому" в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Миланцы проиграли со счетом 0:1. Ответный матч состоится 18 апреля.

Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Лиги Европы "Милан" - "Рома".

Милан. "Сан Сиро".

"Милан" - "Рома" 0:1

Гол: Джанлука Манчини (17')

Напомним, что "россонери" находятся на 2 строчке в турнирной таблице Серии А. В своем активе имеют 68 баллов и отстают от "Интера" на 14 пунктов

По теме
yellow-arrow
Астон Вилла - Лилль 2:1. Обзор матча и видео голов (гола)
yellow-arrow
Бенфика - Марсель 2:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
По-прежнему непобежденные. Байер — Вест Хэм 2:0. Видео голов и обзор матча
Милан Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости