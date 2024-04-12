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Бенфика - Марсель 2:1. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
Обновлено

Анатолий Трубин в старте на игру

Бенфика - Марсель 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: SLBenfica

Новина українською

"Бенфика" в рамках четвертьфинала Лиги Европы победила "Марсель" со счетом 2:1. Ответный матч лиссабонцы сыграют 18 апреля.

Смотрите видео обзор матча четвертьфинального матча Лиги Европы "Бенфика" - "Марсель"

Лиссабон. "Эштадиу да Луж".

Бенфика - Марсель 2:1

Голы: Рафа Силва (16'), Анхель ди Мария (52'), Пьер-Эмерик Обамеянг (67')

Напомним, что Бенфика занимает вторую строчку в турнирной таблице Лиги Португалии и имеет в своем активе 67 очков. Спортинг опережает на 4 пункта, имея матч в запасе.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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