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Бенфика - Марсель 2:1. Обзор матча и видео голов
Анатолий Трубин в старте на игру
Фото: SLBenfica
"Бенфика" в рамках четвертьфинала Лиги Европы победила "Марсель" со счетом 2:1. Ответный матч лиссабонцы сыграют 18 апреля.
Смотрите видео обзор матча четвертьфинального матча Лиги Европы "Бенфика" - "Марсель"
Лиссабон. "Эштадиу да Луж".
Бенфика - Марсель 2:1
Голы: Рафа Силва (16'), Анхель ди Мария (52'), Пьер-Эмерик Обамеянг (67')
Напомним, что Бенфика занимает вторую строчку в турнирной таблице Лиги Португалии и имеет в своем активе 67 очков. Спортинг опережает на 4 пункта, имея матч в запасе.
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