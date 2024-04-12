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Астон Вилла - Лилль 2:1. Обзор матча и видео голов (гола)

Лига Европы
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Эмери переиграл бывшего тренера Шахтера

Астон Вилла - Лилль 2:1. Обзор матча и видео голов (гола)

Фото: premierleague.com

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"Астон Вилла" переиграла в Англии французский "Лилль". Возглавляет французов известный экс-тренер "Шахтера" Пауло Фонсека. Ответный матч будет сыгран 18 апреля.

Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Лиги Конференций "Астон Вилла" - "Лилль".

Бирмингем. "Вилла Парк".

Астон Вилла - Лилль 2:1

Гол: Уоткинс (13'), Макгин (56'), Диакате (84')

Напомним, что "Астон Вилла" занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ и имеет в своем активе 50 очков. Команду Эмери опережают: "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Тотингем"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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