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Астон Вилла - Лилль 2:1. Обзор матча и видео голов
Эмери переиграл бывшего тренера Шахтера
Фото: premierleague.com
"Астон Вилла" переиграла в Англии французский "Лилль". Возглавляет французов известный экс-тренер "Шахтера" Пауло Фонсека. Ответный матч будет сыгран 18 апреля.
Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Лиги Конференций "Астон Вилла" - "Лилль".
Бирмингем. "Вилла Парк".
"Астон Вилла" - "Лилль" 2:1
Голы: Уоткинс (13'), Макгин (56'), Диакате (84')
Напомним, что "Астон Вилла" занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ и имеет в своем активе 50 очков. Команду Эмери опережают: "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".
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