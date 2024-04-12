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Брюгге - Паок 1:0. Обзор матча и видео гола

Лига Европы

Бельгийцы минимально обыграли греков

Брюгге - Паок 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: twitter.com/ClubBrugge/Автор - невідомий

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"Брюгге" оюиграли греческий "Пакок" со счетом 1:0. Ответный матч состоится 18 апреля. В матче Игорь Тиаго нереализовал пенальти на 78 минуте.

Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Лиги Конференций "Брюгге" - "Паок"

Брюгге. "Ян Брейдел".

"Брюгге" - "Паок" (1:0)

Голы: Ветлесен (6')

Напомним, что "Брюгге" находится на четвертой строчке в чемпионской группе и имеет 30 очков, до первого "Андерлехта" не хватает 5 очков.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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