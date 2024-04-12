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Клопп о разгромном поражении от Аталанты: это был плохой матч

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Бергамаски снова остались сильнее на Энфилде

Клопп о разгромном поражении от Аталанты: это был плохой матч

Getty Images / Global Images Ukraine

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В первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы "Ливерпуль" дома крупно уступил "Аталанте" - 0:3. Такой результат дает бергамаскам находиться уже в шаге от другой стадии турнира. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не скрывал своего разочарования после поединка.

"К сожалению, нет ничего положительного сказать об игре. Начало было хорошим, и нам не повезло с тем, как они забили, и, возможно, с тем периодом, но они на 100% заслуживали того, чтобы повести 1:0, у них были и другие хорошие моменты. Но с определенного момента, я не знаю точной минуты, не было ничего положительного, что можно было бы сказать. Это просто стала очень плохая игра. Важно, что мы сыграли плохую игру, это был плохой матч, так оно и есть, и именно поэтому мы проиграли. Бергамо [Аталанта] практически прошла, но как только наступит [второй матч], они поймут, что они не прошли, и мы должны сыграть еще одну игру, и у нас появится еще один шанс", - заявил Юрген Клопп в послематчевом интервью TNT Sports.

Добавим, что ответный матч команды сыграют в Италии 18 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Юрген Клопп Аталанта (Бергамо) Лига Европы Ливерпуль
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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