ЛЕ. Марсель – Бенфика 1:0 (пен. 4:2). Трубин не сумел повторить подвиг Лунина

Лига Европы, 1/4 финала

Ответный матч (первая игра – 1:2)

Марсель, Велодром

Марсель – Бенфика 1:0 (пен. 4:2)

Гол: Мумбанья 79

Марсель: Лопес – Мбемба (Мурильо, 46), Жиго (Дау, 100), Балерди – Харит (Ляфон, 110), Кондогбия, Верету, Унаи (Луис Энрике, 59), Согло (Пеми, 59) – Ндиай (Корреа, 75), Обамеянг

Бенфика: Трубин – Ба, Антониу Силва, Отаменди, Эурснес – Флорентину, Жоау Невеш – Ди Мария, Рафа Силва (Артур, 102), Нерес (Жоау Мариу, 61) – Тенгстедт (Кекчю, 61)

"Марсель" имел неделю на подготовку к ответному матчу, ведь в Лиге 1 перенесли все игры действующих участников еврокубков. Весомое преимущество для хозяев, которым нужно было отыгрывать дефицит в один мяч после встречи в Лиссабоне. Жан-Луи Гассе на вторую игру перестроил свою команду с 3-4-3 на 3-5-2: Ндиай заменил Мумбанья в центре атаки, 18-летний Согло вынуждено занял место левого латераля (тайм игровой практики в 2024-м году), в то время как правый край закрывал номинальный центрхав Харит. В ответ Рогер Шмидт выставил абсолютно идентичную стартовую 11-тку.

Впрочем, в первом половине "Марсель" выглядел так сонно, словно они всю неделю не готовились, а отдыхали. "Олимпик" в дебюте забрал мяч себе, но развить инициативу им не удалось. На первых минутах Унахи неожиданно прорвался через центр и отдал под удар Ндиаю. Сенегалец плотно приложился с линии штрафной площади, но немного не хватило точности, поэтому Трубин уверенно отразил угрозу. Также был неплохая возможность у Мбемба после навеса со стандарта, но центрбек пробил даже не в сторону ворот.

Но в середине тайма игра успокоилась. Пристреливался Обамеянг издали после глупой потери Ди Марии на своей трети. Но в остальном "Бенфика" сумела забрать мяч себе, и легко гасила отрезки активности соперника. Очень не понравился "Марсель" без мяча. Пассивность в обороне их не красила и позволяла "орлам" навязать свой сценарий. Гости даже сумели ответить своим полумоментом – Эурснес наказал за пассивность Харита, запустил вперёд Нереса, который простреливал на 11 метров Рафе Силве. Тот решил нанести сложный удар шведой (лишь бы не бить нерабочей левой), после чего мяч просвистел над перекладиной.

В дебюте второй половины Кондогбия опасно пробил над перекладиной из-за пределов штрафной после быстрой комбинации с Верету и Обамеянгом. Затем издали приложился уже Верету (Трубин не очень уверенно, но отбил). В ответ у гостей прошли две мощные атаки через фланг Унахи. В первой марокканца обокрал Эурснес, который продлил на Нереса. Нерес прошёл двоих и отправил Ди Марию в штрафную, но аргентинец затянул с ударом. А затем Нерес тонко выпилил передачу на Эурснеса, после чего крайний защитник с угла вратарской едва не перекинул Пау Лопеса.

На 66-й минуте Трубин едва не погубил все старания партнёров удержать нули на табло. Украинец забрал мяч на выходе после подачи с корнера, но затем круглый ускользнул от него после столкновения с собственным же защитником. Верету тут же пробил издали по пустым воротам, но Анатолий коленом успел засейвить и исправить свою ошибку. А ещё через три минуты Трубин уже по традиции выручал. Кондобия очень опасно бил после прострела Верету, но украинец умудрился сложиться и даже зафиксировать мяч. Последнее было очень важным, ведь на подборе коршуном уже налетал Обамеянг.

В ответ эффектный двойной сейв исполнил уже Пау Лопес, оставив свою команду в игре ещё на четверть часа. Сначала отбил мощный выстрел Рафы Силвы, а затем и добивание от Ди Марии в касание. А затем своё веское слово сказал Пьер-Эмерик. Злой гений "Шахтёра" снова сделал разницу. Принял передачу от Верету на фланге, вошёл в штрафную и прострелил на Мумбанья, который выскочил из-под Эурснеса и пробил головой в домик Трубину.

Восстановив равновесие, стороны снова заняли оборонительные стойки и по обоюдному согласию перешли в экстра-таймы. В первом из них обменялись небольшими моментами два ветерана. Ди Мария неплохо пробивал головой от газона, но удар вышел не плотным, а потому под силу Лопесу. В ответ шедевр пытался исполнить Обамеянг. Габонец отклеился от Силвы, первым касанием принял длинную передачу от Энрике, а вторым пытался забросить за шиворот Трубину, но пробил выше. Во последнем тайме неожиданно прижала "Бенфика". Кабрал с угла вратарской едва не прошил Лопеса, затем опасно простреливал Эурснес. Впрочем, забить победный не удалось, потому всё решилось в лотерее.

Второй день кряду украинский голкипер мог принести своей команде выход в полуфинал еврокубка. Повторился даже мотив с промахом опытного партнёра в начале серии – в среду на "Этихаде" неудачно пробил первым Лука Модрич, этим вечером сплоховал сам Анхель Ди Мария, которого берегли как раз на пенальти. Но повторить подвиг Лунина Трубину не удалось. "Марсель" реализовал все 4 свои попытки: выше руки украинца пробил Кондогбия, без шансов выстрелили Корреа и Балерди, а напоследок и Энрике, в то время как "Бенфику" подвёл ещё и Антониу Силва. 4:2. "Марсель" прорвался в полуфинал.