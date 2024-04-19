Лига Европы. Рома - Милан 2:1 (общий счет - 3:1). Pioli out, Де Росси - неразрывно in

Лига Европы. Четвертьфинал. Ответный матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Милан" 2:1 (первый матч - 1:0)

Голы: Манчини 12, Дибала 22 - Габбия 85

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Смоллинг, Спинаццола, Паредес, Бове (Ренату Саншеш 82), Лоренцо Пеллегрини (Анхелиньо 82), Эль-Шаарави, Дибала (Льоренте 43), Лукаку (Абрахам 28)

"Милан": Маньян, Калабрия (Рейндерс 46), Габбия, Томори, Эрнандес, Беннасер (Йович 40), Муса (Флоренци 69), Пулишич (Окафор 69), Лофтус-Чик (Чуквуэзе 46), Леау, Жиру

Предупреждения: Габбия 46, Адли 51, Йович 77, Калабрия 86, Томори 89, Эрнандес 90+2

Удаление: Челик 31 (прямая красная)

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Неожиданное поражение "Милана" в первом матче подогревало противостояние еще больше. Сообщали, что он очень зол и жаждет реванша. Особенно - его лидер Рафаэль Леау, покидавший поле в первом матче под свист своих же болельщиков. И Оливье Жиру, попавший тогда в упор в перекладину в концовке. А "Рома" желала подтвердить неслучайность успеха.

Стефано Пиоли и Даниэле Де Росси даже пикировались друг с другом. Второй заявил, что для соперника это последний шанс в сезоне, первый ехидно напомнил, что он уже почти точно в зоне Лиги Чемпионов, в отличие от кое-кого. И вправду, в Серии А "Милан" опережает "Рому" на 14 очков и три места и близок и вице-чемпионству. Но Лига Европы - совсем другой турнир.

Де Росси мог ответить не менее ехидно. В день ответного матча "Рома" официально подтвердила, что оставляет его на следующий сезон. А вот Пиоли после поражения в первом матче стоял на краю пропасти под шквалом критики. Матч в Риме и Миланское дерби в понедельник должны были решить его судьбу. Вполне возможно, что решил уже первый из них.

Неделю тому команда Пиоли проиграла и тактически, будучи ошеломленной соперником. Также проиграла в желании, в единоборствах, в организованности. Сегодня все повторилось. Хотя как раз сам Пиоли изменил состав и тактику, признавая, что хочет удивить соперника, как тот удивил его в первом матче. Но, похоже, сегодня "Милан" удивил лишь самого себя.

С лучшим опорником Рейндерсом в запасе, с, пожалуй, худшим опорником Мусой на правом фланге атаки, с капитаном правым защитником Калабрией - в центре поля - "россонери" выглядели разобранными, неорганизованными, с разрывами между игроками и линиями. Не понимающими, что делать. И вновь проигрывали единоборства.

После углового центральный защитник Манчини остался, технично перехватил, отдал, Лоренцо Пеллегрини закрутил с 18-ти метров в стойку, и тот же Манчини добил. Автор единственного гола и в Милане, и в недавнем победном Римском дерби, посвятил этот гол своему родственнику Маттиа Джани, скончавшемуся на поле во время матча пятого дивизиона в воскресенье.

"Милан" мог быстро сравнять. Томори чуть не дотянулся во время углового. Во время обычной атаки Муса прострелил, мяч срикошетил, попал к Лофтусу-Чику, тот пробил с отскоком от газона и попал в перекладину. И почти сразу же контратака, Лукаку прострелил справа, мяч выбили недалеко, и Дибала будто рукой из правой стороны штрафной закрутил в дальний угол.

Затем условия начали меняться. В голевой атаке Лукаку получил травму и был заменен. Челик, съевший Леау в первом матче, на этот раз подкатился под него сзади на ходу, и Шимон Марциняк решил показать прямую красную. Из-за чего пришлось выпускать защитника Льоренте, и Де Росси решил убрать с поля Дибалу. А столп центра поля Кристанте вообще был дисквалифицирован.

Идеальные условия для эпического камбека? Но "Милан" даже не приблизился к нему. Будто не верил в него. Да, теперь владел мячом почти постоянно, а по ударам по воротам матч завершился со счетом 20:6. Но все это было вхолостую. Без мысли, без искры, без надежды. Гости просто топтались возле штрафной хозяев, перекатывали мяч и будто ждали финального свистка.

Даже без везения. Ведь в концовке первого тайма мяч попал в руку Смоллингу в его штрафной, но до этого - в руку Жиру. Марциняк увидел это на видео и отменил пенальти.

Первый удар в створ ворот Свилара был нанесен лишь на 59-ой минуте и вышел слабым. Остальные - после 80-ой. Леау и Жиру вновь были съедены, как и все игроки атаки, которых Пиоли бросал на поле. Отличались "россонери" лишь желтыми карточками. А Спинаццола в контратаке из штрафной заставил Маньяна отбивать, Абрахам же в упор умудрился послать мяч выше ворот.

На 84-ой минуте Рейндерс наконец-то попал в створ как следует. Дальним ударом. Свилар пальцами перевел на угловой. С которого Леау повторно навесил, а Габбия замкнул головой. Свилар затем отбил мощный удар Чуквуэзе из штрафной. Но было уже поздно. "Джаллоросси" для удержания победы даже не понадобились свои желтые карточки или какие-то отчаянные спасения.

Предыдущие тренеры "Ромы" не могли переиграть "Милан" в течение девяти матчей. Жозе Моуриньо был даже уволен после поражения от него в одни ворота и говорил, что не Гарри Поттер. Значит, Де Росси - Гарри Поттер. Он тактически вынес соперника. Скорее всего, отправил Пиоли на биржу труда. А "Рому" - в Еврокубковый полуфинал в третьем сезоне подряд.