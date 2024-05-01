Марсель - Аталанта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В четверг, 2 мая "Марсель" проведет первый поединок 1/2 финала Лиги Европы против "Аталанты". Игра пройдет на стадионе "Стад Велодром". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Напомним, на пути в полуфинал французы одолели "Бенфику", а "бергамаски" прошли "Ливерпуль".

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