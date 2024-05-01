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Марсель - Аталанта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Марсель - Аталанта: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.05.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Марсель - Аталанта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В четверг, 2 мая "Марсель" проведет первый поединок 1/2 финала Лиги Европы против "Аталанты". Игра пройдет на стадионе "Стад Велодром". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Напомним, на пути в полуфинал французы одолели "Бенфику", а "бергамаски" прошли "Ливерпуль".

Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы MEGOGO, Футбол 2.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотрите обзор голевых моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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