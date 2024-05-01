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Рома - Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Рома - Байер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.05.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: bundesliga.com
В четверг 2 мая "Рома" проведёт домашний поединок в рамках полуфинала Лиги Европы против леверкузенского "Байера". Матч пройдёт в Риме, на стадионе "Олимпико". Начало встречи - в 22:00 по Киеву.
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Сможет ли коллектив Де Росси одолеть непобедимых новоиспеченных чемпионов Германии и сделать первый шаг на пути ко второму подряд финалу Лиги Европы?
Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы MEGOGO 1 и Футбол.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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