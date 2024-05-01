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"Их ждет ад". Президент Марселя прокомментировал матч ЛЕ против Аталанты
Пабло Лонгория настроен оптимистично
Фото: facebook.com/OlympiqueMarseilleENG
Президент французского клуба Пабло Лонгория прокомментировал предстоящий поединок "Марселя" против "Аталанты" в рамках полуфинала Лиги Европы.
"Снимаю шляпу перед "Аталантой" за победу в матче против "Ливерпуля". Но в четверг их ждет ад. Если бы учитывать только домашние игры, мы были бы вторыми в Лиге 1".
Напомним, что поединок ЛЕ "Марсель" - "Аталанта" стартует 2 мая в 22:00 по киевскому времени.
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