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"Их ждет ад". Президент Марселя прокомментировал матч ЛЕ против Аталанты

Лига Европы

Пабло Лонгория настроен оптимистично

"Их ждет ад". Президент Марселя прокомментировал матч ЛЕ против Аталанты

Фото: facebook.com/OlympiqueMarseilleENG

Новина українською

Президент французского клуба Пабло Лонгория прокомментировал предстоящий поединок "Марселя" против "Аталанты" в рамках полуфинала Лиги Европы.

"Снимаю шляпу перед "Аталантой" за победу в матче против "Ливерпуля". Но в четверг их ждет ад. Если бы учитывать только домашние игры, мы были бы вторыми в Лиге 1".

Напомним, что поединок ЛЕ "Марсель" - "Аталанта" стартует 2 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Аталанта (Бергамо) Марсель Пабло Лонгория
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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