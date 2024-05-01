"Их ждет ад". Президент Марселя прокомментировал матч ЛЕ против Аталанты

Президент французского клуба Пабло Лонгория прокомментировал предстоящий поединок "Марселя" против "Аталанты" в рамках полуфинала Лиги Европы.

"Снимаю шляпу перед "Аталантой" за победу в матче против "Ливерпуля". Но в четверг их ждет ад. Если бы учитывать только домашние игры, мы были бы вторыми в Лиге 1".