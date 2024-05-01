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"Обе команды заслуживают этого". Тренер Аталанты рассказал о поединке ЛЕ против Марселя
Мы играли во многих важных матчах (с)
Фото: atalanta.it
Тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не слишком переживает о том, что его команду называют "фаворитом" перед первым матчем полуфинала Лиги Европы против марсельского "Олимпика".
"Этот сезон был для нас действительно чрезвычайным. Мы играли во многих важных матчах, завтра также будем играть. Обе команды заслуживают того, чтобы выступать в полуфинале Лиги Европы. Это правильно, что с обеих сторон много надежды и внимания".
"Нас называют "фаворитами". Но это не имеет большого значения, важно то, как вы играете на поле", - добавил специалист.
Напомним, что поединок ЛЕ "Марсель" - "Аталанта" стартует 2 мая в 22:00 по киевскому времени.
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