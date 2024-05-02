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Хаби Алонсо об игре с Ромой: Желание и голод выйти в финал у нас есть. Это наш второй шанс

Лига Европы

Леверкузенцы хотят отыграться за прошлогодний вылет от итальянцев

Хаби Алонсо об игре с Ромой: Желание и голод выйти в финал у нас есть. Это наш второй шанс

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня на "Стадио Олимпико" состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы между "Ромой" и "Байером". Эти команды пересекались между собой в прошлом году на этой же стадии, где сильнее тогда оказались римляне. Главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо отмечает, что нынешняя "Рома" отличается от той команды, которую тренировал Жозе Моуринью.

"Со времени прошлогодних матчей против "Ромы" многое изменилось - как у нас, так и у них. В обеих командах появились новые люди. Стили игры также несколько изменились. Их стиль изменился со сменой тренера. Желание и голод выйти в финал у нас есть. Это наш второй шанс. Это второй шанс для нас после прошлого года, хотя мы знаем, что будет тяжело. В этом сезоне "Рома" достаточно часто демонстрировала свое качество в Лиге Европы. Кроме того, на стадионе царит удивительная атмосфера", - заявил Хаби Алонсо во время предматчевой пресс-конференции.

Также главный тренер "Байера" отметил, что в сегодняшнем матче ворота будет защищать Матей Коварж, которого используют в основном под этот турнир.

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Источник:
Баєр 04
Опубликовал: Александр Гресь
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