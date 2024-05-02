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Патрик Шик о поединке с Ромой: Будет приятно снова увидеть некоторых из моих старых товарищей по команде
Когда-то римляне на него возлагали большие надежды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в Риме встретятся между собой "джалоросси" и "фармацевты" в рамках полуфинала Лиги Европы. В прошлом году "Байер" уступил "Роме" на этой же стадии соревнований. Перед поединком бывший игрок римлян Патрик Шик заявил, что для него это противостояние будет иметь особое значение, учитывая еще тот факт, что прошлогодние матчи с итальянцами он пропустил из-за травмы.
"Я еще больше рад, что снова здоров и в хорошей физической форме. Будет приятно снова увидеть некоторых из моих старых товарищей по команде. Он [Даниэле Де Росси] был великолепным игроком, настоящим лидером на поле. Из того, что я вижу, он также делает великолепную работу как тренер здесь, в "Роме". Я думаю, что его ждет большое будущее в этом направлении", - заявил нападающий "Байера" во время пресс-конференции.
Добавим, что в этом сезоне Патрик Шик провел 27 матчей, где отметился 11 голами и 3 передачами.
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