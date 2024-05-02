Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гримальдо - о цели Байера: Мы хотим завоевать требл
Для этого осталось добиться успеха в нескольких матчах
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Байера" Алекс Гримальдо поделился планами команды на оставшуюся часть сезона впреддверии первого полуфинального матча Лиги Европы против "Ромы".
"Мы жаждем успеха. Мы знаем, что проводим невероятный год, и хотим извлечь из него максимум. Мы не упустим шанс выиграть Лигу Европы или Кубок Германии. Мы хотим завоевать требл, продолжить творить историю и полны уверенности", - приводит слова испанца официальный сайт УЕФА.
Напомним, в решающем поединке Кубка Германии леверкузенский клуб сыграет с "Кайзерслаутерном".
Популярное сейчас
- Ярмоленко объяснил, почему побежал праздновать гол к пресс-атташе Динамо
- Российская армия за сутки потеряла более тысячи солдат - Генштаб ВСУ
- Боруссия сильнее ПСЖ, Шахтер разбил Моряков, а Динамо — Верес. Главные новости за 1 мая
- ½ еврокубков, 4 дня УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО