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Гримальдо - о цели Байера: Мы хотим завоевать требл

Лига Европы

Для этого осталось добиться успеха в нескольких матчах

Гримальдо - о цели Байера: Мы хотим завоевать требл

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник "Байера" Алекс Гримальдо поделился планами команды на оставшуюся часть сезона впреддверии первого полуфинального матча Лиги Европы против "Ромы".

"Мы жаждем успеха. Мы знаем, что проводим невероятный год, и хотим извлечь из него максимум. Мы не упустим шанс выиграть Лигу Европы или Кубок Германии. Мы хотим завоевать требл, продолжить творить историю и полны уверенности", - приводит слова испанца официальный сайт УЕФА.

Напомним, в решающем поединке Кубка Германии леверкузенский клуб сыграет с "Кайзерслаутерном".

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Байер (Леверкузен) Рома Алекс Гримальдо
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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