Гримальдо - о цели Байера: Мы хотим завоевать требл

Защитник "Байера" Алекс Гримальдо поделился планами команды на оставшуюся часть сезона впреддверии первого полуфинального матча Лиги Европы против "Ромы".

"Мы жаждем успеха. Мы знаем, что проводим невероятный год, и хотим извлечь из него максимум. Мы не упустим шанс выиграть Лигу Европы или Кубок Германии. Мы хотим завоевать требл, продолжить творить историю и полны уверенности", - приводит слова испанца официальный сайт УЕФА.