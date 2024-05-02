Рома - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Сегодня в Риме состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором "Рома" сыграет с "Байером". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00.

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В прошлом сезоне команды встречались на этой же стадии турнира, и тогда победа осталась за итальянским коллективом. Сможет ли "Рома" повторить свой успех, учитывая огромный прогресс подопечных Хаби Алонсо за это время?

Лига Европы. Полуфинал. Первый матч

2 мая. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Байер"

Трансляция - Мегого 1, Футбол

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