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Рома - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Рома - Байер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Рома - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня в Риме состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором "Рома" сыграет с "Байером". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00.

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В прошлом сезоне команды встречались на этой же стадии турнира, и тогда победа осталась за итальянским коллективом. Сможет ли "Рома" повторить свой успех, учитывая огромный прогресс подопечных Хаби Алонсо за это время?

Лига Европы. Полуфинал. Первый матч

2 мая. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Байер"

Трансляция - Мегого 1, Футбол

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Трансляція матчу Рома - Баєр
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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