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Рома - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Рома - Байер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
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Сегодня в Риме состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором "Рома" сыграет с "Байером". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00.
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В прошлом сезоне команды встречались на этой же стадии турнира, и тогда победа осталась за итальянским коллективом. Сможет ли "Рома" повторить свой успех, учитывая огромный прогресс подопечных Хаби Алонсо за это время?
Лига Европы. Полуфинал. Первый матч
2 мая. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Байер"
Трансляция - Мегого 1, Футбол
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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