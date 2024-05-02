Марсель - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Сегодня, 2 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Аталантой". Игра пройдет на стадионе "Стад Велодром". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Напомним, на пути в полуфинал французы одолели "Бенфику", а "бергамаски" прошли "Ливерпуль".

Прямая трансляция поединка будет доступна на MEGOGO, Футбол 2. Также сайт UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

Лига Европы, 1/2 финала. Первый матч

"Марсель" 22:00 "Аталанта"

Марсель, "Велодром"

Трансляция – MEGOGO, Футбол 2