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Марсель - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Марсель - Аталанта: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: OlympiqueMarseille
Сегодня, 2 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Аталантой". Игра пройдет на стадионе "Стад Велодром". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Напомним, на пути в полуфинал французы одолели "Бенфику", а "бергамаски" прошли "Ливерпуль".
Прямая трансляция поединка будет доступна на MEGOGO, Футбол 2. Также сайт UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
Лига Европы, 1/2 финала. Первый матч
"Марсель" 22:00 "Аталанта"
Марсель, "Велодром"
Трансляция – MEGOGO, Футбол 2
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