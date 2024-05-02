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Марсель - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Марсель - Аталанта: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Марсель - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: OlympiqueMarseille

Новина українською

Сегодня, 2 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Аталантой". Игра пройдет на стадионе "Стад Велодром". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Напомним, на пути в полуфинал французы одолели "Бенфику", а "бергамаски" прошли "Ливерпуль".

Прямая трансляция поединка будет доступна на MEGOGO, Футбол 2. Также сайт UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

Лига Европы, 1/2 финала. Первый матч
"Марсель" 22:00 "Аталанта"
Марсель, "Велодром"
Трансляция – MEGOGO, Футбол 2

Трансляция матча
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Трансляция матча Марсель - Аталанта
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
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