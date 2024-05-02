Лига Европы. Рома - Байер 0:2. Месть подали горячей

Лига Европы. Полуфинал. Первый матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Байер" 0:2

Голы: Виртц 28, Андрих 73

"Рома": Свилар, Карсдорп (Анхелиньо 62), Манчини, Смоллинг, Спинаццола, Кристанте, Паредес (Бальданци 79), Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави, Дибала (Абрахам 90), Лукаку (Азмун 79)

"Байер": Коварж, Та, Хинкапи, Тапсоба, Станишич, Андрих, Джака, Гримальдо (Коссуну 90+3), Фримпонг (Паласиос 88), Виртц (Хофманн 78), Адли (Телла 78)

Предупреждения: Лоренцо Пеллегрини 30, Спинаццола 74, Кристанте 78 - Та 16, Джака 74, Андрих 76

Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

"Свести счеты". Так гласил один из сегодняшних постов на официальных страницах "Байера" в соцсетях. Вылет год назад от "Ромы" в полуфинале Лиги Европы в леверкузенском клубе восприняли весьма болезненно. Причем особенно - из-за "автобусной" игры итальянцев. Новой встрече с ними были очень рады. Все говорили о жажде реванша. Даже при том, что соперник уже играет в другом стиле.

Новая команда Даниэле Де Росси и вправду заиграла в другой футбол - более атакующий, агрессивный, с целью доминировать, чаще владеть мячом, чаще бить по воротам. При этом сохранила характер времен Жозе Моуриньо, умение выгрызать результаты в концовках. То есть стала многогранной, умеющей играть в любой футбол. Противостояние такой с "Байером" должно было быть равным и очень интересным.

Впрочем, оно, похоже, завершилось уже в первом матче. Год назад Хави Алонсо был новым тренером и еще не довел свою команду до желаемого уровня. А Моуриньо работал уже почти два года. Теперь же Алонсо довел до идеала и выносит всю Европу, играя в лучший футбол в Европе. А Де Росси как раз новый в "Роме", с зимы, и еще не успел построить монолитную, мощную, автоматизированную команду.

Алонсо сегодня еще и удивил стартовым составом. Хотя такой вариант эксперты рассматривали, но считали его менее вероятным. Оборонительный вариант. Защитник Фримпонг в роли одного из атакующих полузащитников в 3-4-2-1, атакующий полузащитник Адли в роли форварда, "фальшивой девятки". Де Росси, увидев такой состав, заявил, что его команда и к такому готова. Как оказалось - нет.

Хотя, в принципе, до первого гола "Рома" выглядела более чем достойно. Нужно было присмотреться, чтобы понять, что "Байер" - более организованная команда, что ее выходы в атаку быстрее, острее, организованнее и многочисленнее. В целом по опасности непосредственно у ворот игра была равной. Да и этой опасности на самом деле было мало. Не хватало последнего паса либо удара.

Паредес подправил угловой, Лукаку замкнул головой - и попал в перекладину. Фримпонг получил вразрез от Виртца, вышел на вратаря, но под углом. Свилар выскочил и заставил пробить неточно. Вот и все моменты до грубейшей ошибки Карсдорпа. Он отдал мяч вратарю с фланга крайне слабо, Гримальдо перехватил, покатил Виртцу, и, если бы не Флориан, забили бы еще двое игроков гостей.

После этого гола "Рома" чуть не развалилась. Свилар ошибся. Хотя исправился и накрыл удар Виртца. Фримпонг с хорошей позиции пробил неточно. Виртц издали так же. Свилар отбил удар Андриха издали. Другие удары блокировали. В итоге первый тайм завершился с 4:11 по ударам по воротам. Разве что Пеллегрини с 18-ти метров закрутил в... бутылки Коваржа, стоявшие недалеко от стойки.

Второй тайм был вязким. "Байер" сохранял баланс, спокойствие. Мячом владел сколько нужно, иногда вырывался в контратаки, но вновь не хватало последнего паса и удара. А "Рома" просто не знала, что делать. И Де Росси не помогал, опаздывая с заменами. В итоге же перепасовка возле штрафной довела мяч до Андриха, а тот будто рукой забросил в "девятку". После чего на поле завязалась драка.

В концовке хозяева могли забить дважды. Пеллегрини вывел Азмуна на вратаря, но Хинкапи в отчаянном подкате помешал, и мяч прикатился к Коваржу. Последний вскоре ошибся, выпустив простой мяч, но Абрахама в упор головой в ворота без вратаря не попал. А между этими моментами Свилар выиграл дуэль у Станишича, вовремя выкатившись на мяч.

"Байеру" было тяжело на предыдущих стадиях. Проходы "Карабаха" и "Вест Хэма" он выгрызал лишь на последних минутах. "Рома" же тактически вынесла "Брайтон" (4:0 дома) и "Милан". И вообще "аптекари" не выиграли три предыдущих матча во всех турнирах, будто успокоившись после обеспечивания чемпионского титула. Но оказалось, что они просто накапливали силы и ярость для реванша.

Их 47-ой матч в сезоне без поражений во всех турнирах. При 39-ти победах. Путь к финалу Лиги Европы кажется не таким уж и сложным после такого результата в гостях. Как и путь к треблу в целом, которым команда Алонсо очень хочет увенчать великолепный сезон. А команде Де Росси еще нужно многому научиться. До ответного матча она вряд ли успеет.