Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч

Марсель, Велодром

Марсель – Аталанта 1:1

Голы: Мбемба 20 – Скамакка 11

Марсель: Лопес – Клосс (Мерлен, 65), Мбемба, Мурильо (Унаи, 72), Балерди, Энрике – Кондогбиа, Верету, Харит (Ндиай, 72) – Сарр (Мумбанья, 65), Обамеянг

Аталанта: Муссо – Дзаппакоста (Хатебур, 84), Скальвини, Джимсити, Колашинац (Пашалич, 17), Руджери – де Рон, Эдерсон – Копмейнерс, де Кетеларе (Миранчук, 84) – Скамакка (Лукман, 59)

"Марсель" опроверг статус главного аутсайдера полуфинальной стадии Лиги Европы, с позиции силы взяв ничью в первом матче против "Аталанты". В целом это был бодрый по меркам такой стадии футбол двух вертикальных команд. И ничья выглядит закономерным его итогом, хоть хозяева "Велодрома" и были несколько активнее в последней трети этим вечером.

Дебют встречи выдался очень многообещающим в плане зрелищности. Спонсором этого открытого футбола были кадровые потери в обороне: "провансальцы" играли без дисквалифицированного лидера обороны Жиго, "бергамаски" же приехали на юг Франции без Рафы Толои и Хольма, плюс уже на первых минут получил повреждение Колашинац, из-за чего в центре защиты доигрывал де Рон. У хозяев же вызывала опасения зона Мурильо и Энрике, вингера на позиции латераля.

Именно последние два забыли о Скамакке на 11-й минуте, позволив таргетмену забить свой 6-й гол в розыгрыше. Всю атаку Джанлука сделал сам: зацепился за мяч на втором этаже, здорово спрятался за Мурильо, принял пас от Копмейнерса и завершил на высшем уровне. Впрочем, "Марсель" здорово отреагировал на неудачу. Тут же прижал соперника к воротам минут на 15, заваливал навесами и стандартами. И давление дало плоды. После очередного корнера Мбемба выдал выдающийся удар из-за пределов штрафной, отправив мяч в угол по немыслимой траектории.

Остаток тайма был осторожнее, "Аталанта" в какой-то момент даже перехватила инициативу, но увлеклась атакой. Заходы крайних ЦЗ оставили открытыми тылы, куда по классике ворвалась связка Харита и Обамеянга, забившего 5 голов в турнире с передач марокканца. Но не в этот раз. Харит классно привлёк внимание Джимсити, выдал своевременный пас, но Пьер-Эмерик пробил мимо дальнего угла.

Во втором тайме "Марсель" начал серьёзно давить. Очевидных моментов соперники друг другу создавать уже не позволяли, но троекратный перевес хозяев по ударам о чём-то да говорит. Обамеянг дважды пристреливался в дебюте тайма, после чего габонца солидно прикрыли. И остаток половины Обамеянг стал этим пользоваться, ассистируя свободным партнёрам, которые ставали такими благодаря слишком пристальному вниманию к своей особе.

Так лучший шанс вырвать победу был у Харита, который зарядил в крестовину издали после удобной передачи Обамеянга. "Аталанта" чаще отсиживалась в обороне, хотя некоторую контригру удалось нащупать после выхода динамичного Лукмана, который несколько раз опасно врывался в штрафную соперника. 1:1. Всё решится в Бергамо.