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Марсель - Аталанта 1:1. Команда Гаспарени оставила себе отличные шансы, все решится в Италии. Обзор матча и видео голов
Обидчики "Шахтера" сыграли свой первый полуфинальный матч.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках полуфинального матча Лиги Европы сыграли матч "Марсель" - "Аталанта". Матч закончился со счетом 1:1.
Итальянцы на "Велодроме" сыграли в ничью, у себя дома они будут иметь больше шансов на выход в финал.
Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги Европы "Марсель" - "Аталанта"
Марсель. "Велодром".
"Марсель" - "Аталанта" 1:1
Голы: Скамака (11'), Мбемба (20')
Напомним, что "Аталанта" продолжает бороться за еврокубки, сейчас команда Гасперини занимает 6-ю строчку турнирной таблицы Серии А. Они отстают от 5-й "Ромы" на два пункта.
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