Марсель - Аталанта 1:1. Команда Гаспарени оставила себе отличные шансы, все решится в Италии. Обзор матча и видео голов

В рамках полуфинального матча Лиги Европы сыграли матч "Марсель" - "Аталанта". Матч закончился со счетом 1:1.

Итальянцы на "Велодроме" сыграли в ничью, у себя дома они будут иметь больше шансов на выход в финал.

Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги Европы "Марсель" - "Аталанта"

Марсель. "Велодром".

"Марсель" - "Аталанта" 1:1

Голы: Скамака (11'), Мбемба (20')



Напомним, что "Аталанта" продолжает бороться за еврокубки, сейчас команда Гасперини занимает 6-ю строчку турнирной таблицы Серии А. Они отстают от 5-й "Ромы" на два пункта.