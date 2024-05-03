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Гасперини: сегодня нам пришлось нелегко, но это хороший результат
Комментарий главного тренера Аталанты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После полуфинального матча "Марсель" - "Аталанта", главный тренер итальянцы вышел на пресс-конференцию и дал комментарий после игры. Слова Гасперини:
"Отличный гол Скамакки, хорошее движение и своевременный пас. Очевидно, что в таких матчах важно создавать больше моментов, как это должно быть в Бергамо, потому что по-настоящему снова играть остро мы начали лишь в конце матча.
Сегодня нам пришлось нелегко, но это хороший результат. "Марсель" проиграл здесь лишь один раз в году и показал на этом стадионе все, что мог.
Очевидно, что для нас это хороший результат - не проиграть сильной команде на сложном стадионе. В ответном матче у нас будет преимущество своего поля, но надо быть очень осторожными с контратаками "Марселя". Нужно будет показать качественную игру, особенно в атаке, однако у нас будут наши болельщики, и мы должны сыграть лучше, чем сегодня вечером", - сказал опытный наставник "Аталанты"".
Напомним, что для "Аталанты", это может быть первый еврокубок в истории команды, первый полуфинальный матч закончился со счетом 1:1. В Италии решится кто пройдет в финал.
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