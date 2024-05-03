Алонсо: Это был серьезный и осторожный матч. Мы были умные и зрелые

После матча "Рома" - "Байер", который закончился победой леверкузенцев со счетом 0:2, на пресс-конференцию вышел главный тренер немецкой команды и дал комментарий относительно игры своей команды:

"Это был серьезный и осторожный матч. Мы были умны и зрелы. "Рома" имела свои шансы. Лидерство придало нам больше уверенности, чтобы мы могли действовать как при владении мячом, так и без него. Впереди мы быстрые игроки.

Во втором тайме мы ничего не упустили - мы знали, что если будем осторожны, то у нас будут свои шансы. Команда нашла правильный компромисс.

2:0 - хороший результат. Мы возвращаемся домой довольны. То, что мы делаем в этом сезоне, является выдающимся. У нас качественные игроки с очень высоким уровнем концентрации. Самое сложное - сохранять стабильность. Мы не хотим останавливаться - мы хотим продолжать так же до конца сезона", - сказал Хаби Алонсо.

Напомним, что в матче против бременского "Вердера" команда Хаби Алонсо одержала победу в Бундеслиге.