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Де Росси - после 0:2 с Байером: В ответном матче Роме нужно совершить подвиг

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Задача действительно не из лёгких

Де Росси - после 0:2 с Байером: В ответном матче Роме нужно совершить подвиг

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси высказался о поражении от "Байера" (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

"Мы на собственном примере убедились в том, насколько леверкузенцы сильны. В первом тайме мы играли в том стиле, в котором и должны, - нам необходимо было "подчищать" их контратаки. Порой решающее значение имеют мелочи.

Понимаем, что в ответном матче нам предстоит совершить подвиг: выйти и победить со счетом 2:0 на стадионе команды, которая никогда ещё не проигрывала (в этом сезоне - прим.). Нам придется больше атаковать, показывая игру, похожую на ту, что была у нас в первом тайме. Возможно, удастся взломать их оборону, и тогда все может измениться. Обязательно будем играть до последней минуты, как мы делали и сегодня, когда в добавленное время могли забить и сделать счет 1:2", - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

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Даниэле Де Росси Байер (Леверкузен) Рома
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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