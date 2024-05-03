Де Росси - после 0:2 с Байером: В ответном матче Роме нужно совершить подвиг

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси высказался о поражении от "Байера" (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

"Мы на собственном примере убедились в том, насколько леверкузенцы сильны. В первом тайме мы играли в том стиле, в котором и должны, - нам необходимо было "подчищать" их контратаки. Порой решающее значение имеют мелочи.

Понимаем, что в ответном матче нам предстоит совершить подвиг: выйти и победить со счетом 2:0 на стадионе команды, которая никогда ещё не проигрывала (в этом сезоне - прим.). Нам придется больше атаковать, показывая игру, похожую на ту, что была у нас в первом тайме. Возможно, удастся взломать их оборону, и тогда все может измениться. Обязательно будем играть до последней минуты, как мы делали и сегодня, когда в добавленное время могли забить и сделать счет 1:2", - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.