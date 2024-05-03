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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиги Европы
Награду разыграют главные герои двух встреч
Getty Images/Global Images Ukraine
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил номинантов на звание лучшего игрока первых полуфинальных матчей Лиги Европы.
В их число вошли:
- Роберт Андрих ("Байер") - гол в ворота "Ромы" (2:0)
- Тен Копмейнерс ("Аталанта") - ассист в игре с "Марселем" (1:1)
???? Robert Andrich or Teun Koopmeiners: who gets your #UELPOTW vote? ????️@hankookreifen || #UEL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 2, 2024
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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