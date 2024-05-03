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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиги Европы

Лига Европы

Награду разыграют главные герои двух встреч

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил номинантов на звание лучшего игрока первых полуфинальных матчей Лиги Европы.

В их число вошли:

  • Роберт Андрих ("Байер") - гол в ворота "Ромы" (2:0)
  • Тен Копмейнерс ("Аталанта") - ассист в игре с "Марселем" (1:1)

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте.

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Лига Европы лучший игрок Тён Копмейнерс
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Опубликовал: Александр Бураков
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