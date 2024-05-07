Украинский арбитр будет работать на ответном матче Лиги Европы Аталанта - Марсель

На ответном полуфинальном матче Лиги Европы-2023/2024 "Аталанта" (Италия) - "Марсель" (Франция) будет работать украинский арбитр Николай Балакин. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Наш соотечественник будет исполнять обязанности четвертого рефери в испанской бригаде во главе с Хесусом Хилем Мансано.

В роли лайнсменов выступят Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Арбитром ВАА будет Хуан Мартинес Мунуэра, а его ассистентом - Алехандро Хосе Эрнандес.

Напомним, матч "Аталанта" - "Марсель" состоится 9 мая и начнется в 22:00. Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.