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Украинский арбитр будет работать на ответном матче Лиги Европы Аталанта - Марсель

Лига Европы

Игра состоится 9 мая

Украинский арбитр будет работать на ответном матче Лиги Европы Аталанта - Марсель

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

На ответном полуфинальном матче Лиги Европы-2023/2024 "Аталанта" (Италия) - "Марсель" (Франция) будет работать украинский арбитр Николай Балакин. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Наш соотечественник будет исполнять обязанности четвертого рефери в испанской бригаде во главе с Хесусом Хилем Мансано.

В роли лайнсменов выступят Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Арбитром ВАА будет Хуан Мартинес Мунуэра, а его ассистентом - Алехандро Хосе Эрнандес.

Напомним, матч "Аталанта" - "Марсель" состоится 9 мая и начнется в 22:00. Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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