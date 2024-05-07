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Украинский арбитр будет работать на ответном матче Лиги Европы Аталанта - Марсель
Игра состоится 9 мая
Фото: СК Днепр-1
На ответном полуфинальном матче Лиги Европы-2023/2024 "Аталанта" (Италия) - "Марсель" (Франция) будет работать украинский арбитр Николай Балакин. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.
Наш соотечественник будет исполнять обязанности четвертого рефери в испанской бригаде во главе с Хесусом Хилем Мансано.
В роли лайнсменов выступят Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Арбитром ВАА будет Хуан Мартинес Мунуэра, а его ассистентом - Алехандро Хосе Эрнандес.
Напомним, матч "Аталанта" - "Марсель" состоится 9 мая и начнется в 22:00. Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
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