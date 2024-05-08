Гасперини - о матче полуфинала Лиги Европы: Мы должны сосредоточиться только на этом поединке

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер "Аталанты", прокомментировал ответный матч против "Марселя" в рамках Лиги Европы.

"Это будет тяжелая игра, потому что "Марсель" - сильная команда. Мы осознаем, что это важная неделя, но мы должны сосредоточиться только на этом матче, его сильных и слабых сторонах".