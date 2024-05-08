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Гасперини - о матче полуфинала Лиги Европы: Мы должны сосредоточиться только на этом поединке
Тренер настроен на победу
Фото: atalanta.it
Джан Пьеро Гасперини, главный тренер "Аталанты", прокомментировал ответный матч против "Марселя" в рамках Лиги Европы.
"Это будет тяжелая игра, потому что "Марсель" - сильная команда. Мы осознаем, что это важная неделя, но мы должны сосредоточиться только на этом матче, его сильных и слабых сторонах".
Напомним, что в первом поединке полуфинала ЛЕ команды сыграли вничью 1:1.
Старт ответного матча "Аталанта" - "Марсель" 9 мая в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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