Алонсо: Рома эволюционировала под руководством Даниэле Де Росси

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо высказался о предстоящем ответном матче против "Ромы" в рамках Лиги Европы.

"Мы должны быть бдительными и должны не только защищаться, но и атаковать. Мы должны знать, что делать, и пытаться нанести им вред. "Рома" - полноценная команда. Они эволюционировали под руководством Даниэле Де Росси, и если они попали в полуфинал Лиги Европы, то потому, что у них есть отличные игроки. Мы их хорошо знаем".

"Второй матч всегда опаснее. Гол может быстро изменить сценарий, поэтому мы должны быть сосредоточенными с самого начала", - добавил специалист.

Напомним, что в первом матче подопечные Алонсо одержали победу над итальянской командой 0:2.

Старт поединка ЛЕ "Байер" - "Рома" – 9 мая в 22:00 по киевскому времени.