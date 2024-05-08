Байер – Рома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Первый матч полуфинала второго по значимости клубного европейского турнира в Риме выиграл леверкузенский "Байер" (0:2). Теперь "Рома" едет в Германию и ей нужно забивать минимум два мяча, чтобы иметь возможность выбить невероятный Неверлузен из ЛЕ.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 9 мая.

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