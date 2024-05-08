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Байер – Рома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Алонсо или Де Росси?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvia Lore
Первый матч полуфинала второго по значимости клубного европейского турнира в Риме выиграл леверкузенский "Байер" (0:2). Теперь "Рома" едет в Германию и ей нужно забивать минимум два мяча, чтобы иметь возможность выбить невероятный Неверлузен из ЛЕ.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 9 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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