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Аталанта - Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Аталанта - Марсель: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.05.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче полуфинального противостояния сильнейшего не оказалось. "Аталанта" и "Марсель" расписали ничью 1:1. Это только подчеркивает то, что соперники – равны, и борьба между ними – принципиальная.
В ответном матче уже должен быть победитель. Если соперники снова сыграют вничью, то будет назначено дополнительное время, а затем – и серия пенальти. Нас ожидает интересное футбольное действо.
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Матч полуфинала Лиги Европы состоится в четверг, девятого мая, в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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