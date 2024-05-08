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Аталанта - Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Аталанта - Марсель: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.05.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Аталанта - Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом матче полуфинального противостояния сильнейшего не оказалось. "Аталанта" и "Марсель" расписали ничью 1:1. Это только подчеркивает то, что соперники – равны, и борьба между ними – принципиальная.

В ответном матче уже должен быть победитель. Если соперники снова сыграют вничью, то будет назначено дополнительное время, а затем – и серия пенальти. Нас ожидает интересное футбольное действо.

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Матч полуфинала Лиги Европы состоится в четверг, девятого мая, в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу Аталанта - Марсель
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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