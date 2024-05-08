Аталанта - Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В первом матче полуфинального противостояния сильнейшего не оказалось. "Аталанта" и "Марсель" расписали ничью 1:1. Это только подчеркивает то, что соперники – равны, и борьба между ними – принципиальная.

В ответном матче уже должен быть победитель. Если соперники снова сыграют вничью, то будет назначено дополнительное время, а затем – и серия пенальти. Нас ожидает интересное футбольное действо.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч полуфинала Лиги Европы состоится в четверг, девятого мая, в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Аталанта - Марсель Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>