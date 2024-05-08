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"Они не проигрывали весь сезон". Даниэле Де Росси высказался о матче ЛЕ против Байера

Лига Европы

Рома будет стараться делать все, что в их силах

"Они не проигрывали весь сезон". Даниэле Де Росси высказался о матче ЛЕ против Байера

Фото: twitter.com/spalferrara

Новина українською

Даниэле Де Росси, наставник "Ромы", высказался о соперниках в ответном матче Лиги Европы.

"Мы должны прилагать максимум усилий и забивать голы. Мы не сделали этого в прошлый раз потому, что "Байер" был слишком хорош. Мы хорошо прессинговали, создали несколько моментов. Даже когда не было настроения и атмосферы, мы старались до конца.

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Мы знаем, что результат важен. А еще они не проигрывали весь сезон, но мы должны верить в себя и стараться победить".

В первом матче "Байер" одержал победу над "Ромой" со счетом 0:2.

Старт поединка Лиги Европы "Байер" - "Рома" - 9 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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