"Они не проигрывали весь сезон". Даниэле Де Росси высказался о матче ЛЕ против Байера

Даниэле Де Росси, наставник "Ромы", высказался о соперниках в ответном матче Лиги Европы.

"Мы должны прилагать максимум усилий и забивать голы. Мы не сделали этого в прошлый раз потому, что "Байер" был слишком хорош. Мы хорошо прессинговали, создали несколько моментов. Даже когда не было настроения и атмосферы, мы старались до конца.

Мы знаем, что результат важен. А еще они не проигрывали весь сезон, но мы должны верить в себя и стараться победить".