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"Они не проигрывали весь сезон". Даниэле Де Росси высказался о матче ЛЕ против Байера
Рома будет стараться делать все, что в их силах
Фото: twitter.com/spalferrara
Даниэле Де Росси, наставник "Ромы", высказался о соперниках в ответном матче Лиги Европы.
"Мы должны прилагать максимум усилий и забивать голы. Мы не сделали этого в прошлый раз потому, что "Байер" был слишком хорош. Мы хорошо прессинговали, создали несколько моментов. Даже когда не было настроения и атмосферы, мы старались до конца.Читайте такжеБайер – Рома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Мы знаем, что результат важен. А еще они не проигрывали весь сезон, но мы должны верить в себя и стараться победить".
В первом матче "Байер" одержал победу над "Ромой" со счетом 0:2.
Старт поединка Лиги Европы "Байер" - "Рома" - 9 мая в 22:00 по киевскому времени.
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