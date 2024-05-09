Лига Европы, 1/2 финала

Ответный матч (первая игра – 1:1)

Бергамо, Атлети Адзурри д’Италия

Аталанта – Марсель 22:00

Трансляция – Megogo

Аталанта

На прошлой неделе "Аталанта" увезла с "Велодрома" боевую ничью, что делает их фаворитами перед ответной игрой. Этот результат продлил 11-матчевую беспроигрышную серию клуба из Ломбардии в Лиге Европы, в которую входит также блестящий разгром "Ливерпуля" (0:3) на "Энфилде" месяц тому назад. Гасперини справедливо не был в восторге от игры своей команды, которая в лучшем случае выглядела равным соперником "Олимпику".

На ответный матч нужно улучшать взаимодействие в атаке и оставаться бдительным в отношении контратак соперника. В первой игре были эпизоды, где оба крайних центрбека ходили вперёд, оголяя тылы для Обамеянга и компании. Это нужно исправить. Оптимизм прививает домашняя форма "Аталанты": 10 побед в 17 последних матчах, 8 сухих матчей и всего 2 поражения.

Не самый надёжный оборонительный перфоманс в первом полуфинале во многом объясняется кадровым дефицитом. В лазарете пребывает капитан команды Рафаэл Толои и ещё один центрбек Эмиль Хольм. Плюс в первой игре был травмирован Сеад Колашинац. Из плюсов – возвращается после дисквалификации Исак Хин.

Марсель

Если "Аталанта" не частый гость поздних стадий еврокубков, то для "Марселя" это уже третий раз за последние 7 лет, когда они достигают европейского полуфинала. Однако на этот раз их путь к этой стадии можно назвать настоящей сенсацией. В 2018-м их заход в финал ЛЕ был достигнут благодаря талантам уровня Флориана Товена и Димитри Пайета. Спустя 4 года полуфинала ЛК удалось достичь благодаря сильной тренерской работе Хорхе Сампаоли.

Нынешний же и его достижения в Европе держатся на голом гении Пьера-Эмерика Обамеянг. Габонец забил 5 мячей "Аяксу" на групповой стадии. В плей-офф разобрался с "Шахтёром" (2+1), затем с "Вильярреалом" (2+1). Забил единственный гол "Бенфике" на выезде, сохранивший команде шанс на успех в ответном матче. А наконец замолчать его заставила "Аталанта", что весьма хороший знак для итальянцев.

Хорошая новость перед ответным боем – возвращение в строй лидера обороны Самуэля Жиго, отбывавшего дисквалификацию. При этом остаются в лазарете капитан команды Валантен Ронжье и универсальный разрушитель Бамо Мейте.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Ориентировочные составы

Аталанта: Карнезекки – Джимсити, Скальвини, Хин – Дзаппакоста, де Рон, Эдерсон, Руджери – Копмейнерс, де Кетеларе – Скамакка

Марсель: Лопес – Мбемба, Жиго, Балерди – Клосс, Кондогбиа, Верету, Харит, Энрике – Мумбанья, Обамеянг

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Аталанта – Марсель от UA-Футбол

"Аталанта" по праву является одним из главных претендентов на трофей, по дороге выбив несомненного фаворита в лице "Ливерпуля". Теперь время заканчивать европейских заход "Марселя", который уж слишком непринуждённо чувствует себя на такой стадии. Обама обязательно помучает команду Гасперини, но хозяева должны брать своё. Ставка: победа "Аталанты" в 2 гола с коэффициентом 4.75.