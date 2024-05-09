Гассе о ответном матче с Аталантой: Мы должны сыграть идеальную игру

Сегодня на "Стадио Атлети Адзурри д'Италия" сыграют "Аталанта" и "Марсель". Первая встреча между этими командами завершилась вничью 1:1. Главный тренер "Марселя" Жан-Луи Гассе перед сегодняшней игрой заявил, что сейчас его команда находится в хорошей форме.

"Я никогда не играл в полуфинале любого турнира... Не говоря уже о финале. Мы можем мечтать. Мы проанализировали поединок, который сыграли в первом матче. Мы чувствовали себя хорошо в той игре, глядя прямо на мощную команду на выезде. Дома мы должны были сыграть по-особенному, и мы это сделали. Если бы мы добавили две-три маленькие детали... Нам придется защищаться так же хорошо, как и на "Велодроме", с дополнительным бонусом - быть эффективными. Духа, который мы продемонстрировали в первом матче, будет недостаточно, нам нужна дополнительная эффективность, если мы хотим чего-то достичь. Команда, которая играет вничью на выезде, имеет преимущество, потому что она достигла нужного результата. Мы бы хотели быть на один-два мяча впереди, но это не так. Мы должны сыграть идеальную игру. Не каждый день выпадает возможность сыграть такие матчи. Все игроки осознают, что, возможно, больше никогда не увидят полуфинала или даже финала еврокубков. Они готовы выложиться на полную", - цитирует Жан-Луи Гассе L'Équipe.

Добавим, что победитель этого противостояния сыграет в финале Лиги Европы с победителем пары "Байер"-"Рома".