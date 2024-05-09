Аталанта - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Аталанта" и "Марсель" в первом полуфинальном матче расписали ничью 1:1. Отличный результат для интриги второй серии противостояния. В Италии будет продолжение - и фактически обе стороны начинают с чистого листа. Игра начнется в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 2.

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Лига Европы, 1/2 финала

Ответный матч (первая игра – 1:1)

Бергамо, Атлети Адзурри д’Италия

Трансляция – Megogo