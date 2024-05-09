Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аталанта - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Аталанта - Марсель: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.05.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: facebook.com/OlympiqueMarseilleENG
"Аталанта" и "Марсель" в первом полуфинальном матче расписали ничью 1:1. Отличный результат для интриги второй серии противостояния. В Италии будет продолжение - и фактически обе стороны начинают с чистого листа. Игра начнется в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 2.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Лига Европы, 1/2 финала
Ответный матч (первая игра – 1:1)
Бергамо, Атлети Адзурри д’Италия
Аталанта – Марсель 22:00
Трансляция – Megogo
Трансляція матчу Аталанта - МарсельСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Лунин - в шаге от продления контракта с Реалом. На какой срок?
- Лунин дал оценку волевой победе Реала над Баварией в Лиге чемпионов
- Байер - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 09.05.2024
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн