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Аталанта - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Аталанта - Марсель: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.05.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Аталанта - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: facebook.com/OlympiqueMarseilleENG

Новина українською

"Аталанта" и "Марсель" в первом полуфинальном матче расписали ничью 1:1. Отличный результат для интриги второй серии противостояния. В Италии будет продолжение - и фактически обе стороны начинают с чистого листа. Игра начнется в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 2.

Лига Европы, 1/2 финала

Ответный матч (первая игра – 1:1)

Бергамо, Атлети Адзурри д’Италия

Аталанта – Марсель 22:00

Трансляция – Megogo

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Трансляція матчу Аталанта - Марсель
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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