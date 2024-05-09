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Байер - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Байер - Рома: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.05.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvia Lore
"Это сезон "Байера", - заявляет Даниэле Де Росси, признавая, что отыграть отставание в два мяча будет очень тяжело. Значит ли это, что "Рома" уже сдалась? Отнюдь нет. Ведь тот же Де Росси говорит о деталях, которые могут повернуться в другую сторону, вспоминает о легендарном камбеке против "Барселоны" в Лиге Чемпионов в 2018-ом году. Сегодня "волки" будут искать такой же.
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Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч
9 мая. 22:00. Леверкузен. "БайАрена"
"Байер" - "Рома"
Результат первого матча - 2:0
Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
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