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ЛЕ. Аталанта – Марсель 3:0. Триумф Гасперини и молчание Обамеянга

Лига Европы

Аталанта вышла в свой первый европейский финал

ЛЕ. Аталанта – Марсель 3:0. Триумф Гасперини и молчание Обамеянга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 1/2 финала

Ответный матч (первая игра – 1:1)

Бергамо, Атлети Адзурри д’Италия

Аталанта – Марсель 3:0

Голы: Лукман 30, Руджери 52, Туре 90+5

Аталанта: Муссо – Джимшити, Хин, де Рон – Дзаппакоста (Хатебур, 76), Копмейнерс, Эдерсон (Скальвини, 56), Руджери – де Кетеларе (Пашалич, 61), Лукман (Туре, 77) – Скамакка (Миранчук, 56)

Марсель: Лопес – Мбемба (Унаи, 59), Жиго, Балерди – Клосс (Пеми, 72), Кондогбиа, Верету, Харит (Корреа, 84), Мерлен (Луис Энрике, 72) – Ндиай (Сарр, 59), Обамеянг

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