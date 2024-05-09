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ЛЕ. Аталанта – Марсель 3:0. Триумф Гасперини и молчание Обамеянга
Аталанта вышла в свой первый европейский финал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, 1/2 финала
Ответный матч (первая игра – 1:1)
Бергамо, Атлети Адзурри д’Италия
Аталанта – Марсель 3:0
Голы: Лукман 30, Руджери 52, Туре 90+5
Аталанта: Муссо – Джимшити, Хин, де Рон – Дзаппакоста (Хатебур, 76), Копмейнерс, Эдерсон (Скальвини, 56), Руджери – де Кетеларе (Пашалич, 61), Лукман (Туре, 77) – Скамакка (Миранчук, 56)
Марсель: Лопес – Мбемба (Унаи, 59), Жиго, Балерди – Клосс (Пеми, 72), Кондогбиа, Верету, Харит (Корреа, 84), Мерлен (Луис Энрике, 72) – Ндиай (Сарр, 59), Обамеянг
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