  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Лига Европы. Байер - Рома 2:2 (общий счет - 4:2). Девяносто семь, сорок девять и три
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Европы. Байер - Рома 2:2 (общий счет - 4:2). Девяносто семь, сорок девять и три

Лига Европы

Леверкузенцы вновь избежали поражения

Лига Европы. Байер - Рома 2:2 (общий счет - 4:2). Девяносто семь, сорок девять и три

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч

Леверкузен. "БайАрена"

"Байер" - "Рома" 2:2 (первый матч - 2:0)

Голы: Манчини 82 (автогол), Станишич 90+7 - Паредес 43 (пен.), 66 (пен.)

"Байер": Коварж, Та, Хинкапи, Тапсоба, Фримпонг (Коссуну 90), Паласиос, Джака, Гримальдо (Станишич 90), Хофманн (Виртц 81), Адли, Гложек (Шик 74)

"Рома": Свилар, Анхелиньо (Смоллинг 81), Манчини, Ндика, Спинаццола (Залевски 21), Кристанте, Паредес, Лоренцо Пеллегрини (Абрахам 81), Эль-Шаарави, Азмун (Бове 72), Лукаку

Предупреждения: Тапсоба 20, Та 41, Виртц 89 - Манчини 20, Лоренцо Пеллегрини 21, Паредес 27, Залевски 29

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

По теме
yellow-arrow
ЛЕ. Аталанта – Марсель 3:0. Триумф Гасперини и молчание Обамеянга
yellow-arrow
Путь к треблу. Байер - Рома. Текстовая трансляция матча Лиги Европы
yellow-arrow
Байер - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лига Европы Байер (Леверкузен) Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sasha popov (Новомосковськ)
10.05.2024 в 00:11
Три вещи в мире на которые можно смотреть вечно -как горит огонь как течет вода и как играет Леверкузен
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
sasha popov (Новомосковськ)
10.05.2024 в 00:11
Три вещи в мире на которые можно смотреть вечно -как горит огонь как течет вода и как играет Леверкузен
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости