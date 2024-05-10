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Лига Европы. Байер - Рома 2:2 (общий счет - 4:2). Девяносто семь, сорок девять и три
Леверкузенцы вновь избежали поражения
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч
Леверкузен. "БайАрена"
"Байер" - "Рома" 2:2 (первый матч - 2:0)
Голы: Манчини 82 (автогол), Станишич 90+7 - Паредес 43 (пен.), 66 (пен.)
"Байер": Коварж, Та, Хинкапи, Тапсоба, Фримпонг (Коссуну 90), Паласиос, Джака, Гримальдо (Станишич 90), Хофманн (Виртц 81), Адли, Гложек (Шик 74)
"Рома": Свилар, Анхелиньо (Смоллинг 81), Манчини, Ндика, Спинаццола (Залевски 21), Кристанте, Паредес, Лоренцо Пеллегрини (Абрахам 81), Эль-Шаарави, Азмун (Бове 72), Лукаку
Предупреждения: Тапсоба 20, Та 41, Виртц 89 - Манчини 20, Лоренцо Пеллегрини 21, Паредес 27, Залевски 29
Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
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