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Паредес: Это очень больно. Игра была в наших руках
Комментарий автора двух голов в составе Ромы
twitter AS Roma
После полуфинального матча Лиги Европы "Байер" - "Рома" 2:2 автор двух голов в составе "волков" Леонардо Паредес дал комментарий, слова аргентинца:
Насколько тяжело пропустить эти два гола?
"Это очень больно. Игра была в наших руках, но, к сожалению, с голом Манчини мы были вынуждены оставить пространство позади. Против сильных игроков этого делать нельзя".
Сколько усилий вы приложили сегодня?
"Мы сделали все, чтобы забить два гола. До 82-й минуты у нас был великолепный матч. Гол в собственные ворота заставил нас оставить пространство для соперника, чтобы попытаться забить третий".
Вы были близки к всеитальянскому финалу. Вы разочарованы?
"Разочарованы, да. Мы приложили много усилий. Мы хотели подарить болельщикам финал и подарить им эту радость, но уезжаем домой с пустыми руками".
Теперь вы можете перезагрузиться и нацелиться на Лигу чемпионов. В воскресенье вы играете с "Аталантой".
"Конечно, мы должны сделать это, начиная с завтрашнего дня. Мы должны сделать все возможное в этих трех играх".
Удалось ли тебе сегодня сыграть так, как ты хотел? В первом матче у тебя было меньше пространства.
"Матчи всегда отличаются. Сегодня было намного больше пространства. Я старался внести свой вклад, и я считаю, что мне это удалось".
Как ты чувствуешь себя физически?
"Усталость есть, но для этих трех игр это больше ментальная вещь. Мы будем упорно работать, чтобы быть на высоте в воскресенье, потому что это самая важная игра года".
По сравнению с прошлым годом вы стали другим игроком. Это похвала Де Росси или твоя?
"Благодаря травмам. Я плохо чувствовал себя в "Ювентусе" из-за проблем с бедром. Я хотел достичь большего, и теперь я счастлив.
Напомним, что "Рома" в данный момент занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Серии А. В своем активе римляне имеют 60 очков, как и 5-я "Аталанта", но у бергамасков матч в запасе
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